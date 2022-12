Lomnický vyhral 40. ročník Silvestrovskej ceny v hode bremenom

Trnava 30. decembra (TASR) - Jubilejný 40. ročník Silvestrovskej ceny v hode bremenom v Trnave vyhral slovenský reprezentant Marcel Lomnický výkonom 40,07 m. Hmotnosť náčinia je 10,5 kg. Pre piateho z OH 2016 v Riu de Janeiro a rekordéra pretekov (43,76 m v roku 2013) to bol celkovo už desiaty trnavský triumf (2004, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022).



"Teším sa, že môžem konečne opäť hádzať. Okrem víťazného pokusu som mal dnes aj ďalší dlhý hod, avšak mimo výseče," povedal pre web Slovenského atletického zväzu (SAZ) Marcel Lomnický. "Teším sa, že je to na dobrej ceste. Hádzalo sa mi fajn, preto som zvedavý na najbližších pár mesiacov prípravy. V marci plánujem štartovať na Európskom pohári vo vrhoch v portugalskej Leirii, chcem sa na tieto preteky kvalitne pripraviť."



Viac prvenstiev má na konte iba jeho 45-ročný kouč Libor Charfreitag ml., ktorý vyhral tieto preteky už 19-krát. Exmajster Európy v hode kladivom a aj riaditeľ Silvestrovskej ceny zvíťazil v piatok v kategórii veteránov výkonom 31,88 m, pričom v absolútnom poradí skončil druhý za Lomnickým.



Tridsaťpäťročný vrhač banskobystrickej Dukly Lomnický súťažil po dlhej pauze spôsobenej zranením, pre ktoré vynechal aj celú letnú sezónu 2022. V súťaži žien zvíťazila vo vrhačskom areáli AŠK Slávia Trnava Anna Domoráková z Ružindola výkonom 8,75 m.