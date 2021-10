Londýnsky maratón vyhrali Lemma a Jepkosgeiová

Londýn 3. októbra (TASR) - Etiópčan Sisay Lemma a Keňanka Joyciline Jepkosgeiová sa stali víťazmi Londýnskeho maratónu. Lemma dobehol do cieľa v čase 2:04:01 h, kenská bežkyňa preťala cieľovú pásku v čase 2:17:43.



Tridsaťročný Lemma hodil za hlavu sklamanie z Tokia, keď v auguste nedokončil olympijské preteky. Na druhom mieste dobehol Keňan Vincent Kipchumba (2:04:28), tretie miesto obsadil etiópsky reprezentant Mosinet Geremew v čase 2:04:41.



Jepkosgeiová si pred obhajobou triumfu v New Yorku vybrala Londýn a vo svojom debute v britskom hlavnom meste podala skvelý výkon, keď sa stala siedmou najrýchlejšou ženou v histórii maratónov. Ďalšie pódiové umiestnenia patrili Etiópčankám, Degitu Azimerawová skončila druhá a na treťom mieste dobehla Ashete Bekereová.



Pre pandémiu koronavírusu sa Londýnsky maratón v plnom rozsahu uskutočnil prvýkrát po viac ako dvoch rokoch. Na štart sa postavilo približne 40.000 pretekárov, medzi ktorými nechýbali ani najlepší bežci na svete. Maratónsky beh (42,2 kilometra) viedol z časti Blackheath v juhovýchodnom Londýne cez The Mall pred Buckinghamským palácom a bežci finišovali v centre mesta.