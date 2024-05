Lookman vystrieľal Atalante prvý európsky titul: Je to len začiatok

Dublin 23. mája (TASR) - Nigérijský futbalový útočník Ademola Lookman sa stal v stredu hrdinom Atalanty Bergamo. Čistým hetrikom zariadil pre svoj tím historicky prvý európsky titul, keď v dublinskom finále zdolali so spoluhráčmi Bayer Leverkusen 3:0. Taliansky klub zároveň vybojoval prvú trofej po 61 rokoch. Pre úradujúcich nemeckých majstrov bola prehra prvá v prebiehajúcom ročníku.



Leverkusen ťahal pred finále rekordnú šnúru 51 zápasov bez prehry vo všetkých súťažiach a bol na ceste za treble. Tím trénera Xabiho Alonsa nakoniec prehral jeden z najdôležitejších zápasov v tomto ročníku, keď nestačil na Atalantu, ktorá zažíva vzostup pod vedením kormidelníka Giana Piera Gasperiniho. "Je škoda, že nám to nevyšlo práve vo finále. Je to trpké, ale ideme ďalej a v sobotu si to vynahradíme," povedal stredopoliar nemeckého klubu Granit Xhaka. Jeho tím zosadil tento rok z majstrovského bundesligového trónu Bayern Mníchov, ktorý získal predtým titul jedenásťkrát za sebou. Samotný Leverkusen zaznamenal prvú trofej od roku 1992 a v sobotu môže získať ďalšiu vo finále Nemeckého pohára proti druholigovému Kaiserslauternu.



Gasperini dostal Atalantu štyrikrát do Ligy majstrov a najnovšie aj k historickému úspechu. "Vyhrať to s Atalantou je možno jedna z futbalových rozprávok, ktorá len zriedka dáva priestor zásluhám. Nie vždy ide o chladné čísla alebo superligy, ale ukazuje sa, že tímy bez obrovských rozpočtov môžu dosiahnuť veľké veci," citovala Gasperiniho agentúra AFP. Atalanta pritom prehrala pod jeho vedením všetky tri predchádzajúce finále - naposledy minulý týždeň v Talianskom pohári s Juventusom Turín (0:1). V stredu sa stala prvým talianskym tímom, ktorý vyhral túto súťaž od roku 1999, keď Parma získala Pohár UEFA. Atalanta mala doposiaľ jedinú trofej z finále Talianskeho pohára v roku 1963, keď zdolala FC Turín 3:1.



V dublinskom finále bolo Bergamo odmenené prvým gólom už po 12. minútach, keď Lookman využil zaváhanie stopéra Exequiela Palaciosa a skóroval do horného rohu pri vzdialenejšej žrdi. Dvadsaťšesťročný útočník má za sebou strastiplnú kariéru - neudržal sa v Lipsku a potom striedal kluby v druhej anglickej lige. "V uplynulých rokoch sa mi podarilo posunúť svoju hru na novú úroveň a byť konzistentnejší," povedal Lookman. "Som spokojný s pokrokom, ktorý som urobil, ale toto je len začiatok. Dúfam, že takýchto večerov bude viac," neskrýval ambície Lookman. Druhý gól v 26. minúte prišiel po tom, ako si obhodil Xhaku a loptu umiestnil k vzdialenejšej žrdi.



Leverkusen prehrával 0:2 štvrtýkrát v siedmich zápasoch vyraďovačky EL a Alonso reagoval polčasovým nasadením kľúčového útočníka Victora Bonifaceho. Na tíme však bolo vidno únavu a Atalanta dokázala odolávať tlaku. Lookman zavŕšil hetrik v 75. minúte, keď sa dostal cez Edmonda Tapsobu a zakončil slabšou ľavou nohou. Tri góly v podaní jedného hráča padli vo finále európske súťaže po 49 rokoch - naposledy to dokázal Jupp Heynckes z Borussie Mönchengladbach. Tá vyhrala v roku 1975 v odvete finále Pohára UEFA nad holandským Twente Enschede 5:1 a získala titul.



"Prvá prehra príde zvyčajne skôr, ale utrpieť ju v takomto veľkom zápase veľmi bolí. Musíme sa s tým vyrovnať. Nešlo to podľa plánu, neboli sme našou najlepšou verziou a z dneška sa poučíme," zdôraznil Alonso.