Lopetegui odcestoval z Londýna do Španielska na pohreb svojho otca

Londýn 18. decembra (TASR) - Španielsky futbalový tréner Julen Lopetegui odcestoval z Londýna do Španielska, aby stihol pohreb svojho otca. Kouč West Hamu United však nebude chýbať na lavičke "kladivárov" v sobotňajšom ligovom stretnutí proti Brightonu.



Jose Lopetegui, bývalý španielsky vzpierač zomrel v utorok vo veku 94 rokov. "West Ham United môže potvrdiť, že hlavný tréner sa vrátil do Španielska, aby sa zúčastnil na pohrebe svojho otca Joseho. Myšlienky všetkých v klube sú s Julenom a jeho rodinou. Zároveň prosíme, aby verejnosť rešpektovala v tomto čase ich súkromie," citovala agentúra AFP vyhlásenie londýnskeho klubu. Tímové tréningy počas týždňa povedú Pablo Sanz a Edu Rubio.