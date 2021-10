Lopez sa vrátil do Astany, podpísal dvojročný kontrakt

Paríž 15. októbra (TASR) - Kolumbijský cyklista Miguel Angel Lopez sa po necelom roku vrátil do kazašského tímu Astana, s ktorým podpísal kontrakt na dve sezóny.



Dvadsaťsedemročný vrchár pôsobil v Astane od roku 2015 do tejto sezóny, keď prestúpil do Movistaru. Jeho účinkovanie v španielskej stajni sa však skončilo, keď počas 20. etapy na Vuelte zosadol z bicykla. Nepáčila sa mu tímová taktika a rozhodol sa skončiť napriek tomu, že vyhral 18. etapu a v celkovom poradí mu patrilo 3. miesto. Následne po vzájomnej dohode rozviazal zmluvu s Movistarom.



"Návrat do Astany je návrat domov," povedal Lopez, ktorý v drese kazašského tímu vyhral Okolo Švajčiarska (2016), Okolo Katalánska (2019) i Okolo Kolumbie (2019). V roku 2018 skončil na celkovo tretí na Gire i Vuelte. Informovala agentúra AFP.