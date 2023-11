Lopez skončil na lavičke Granady pre neuspokojivé výsledky

Granada 26. novembra (TASR) - Španielsky futbalový tréner Paco Lopez skončil na lavičke Granady. Príčinou sú neuspokojivé výsledky tímu, ktorý sa nachádza na 19. mieste v tabuľke La Ligy.



Tím má na konte po 14 odohraných zápasoch jedno víťazstvo, pričom od pásma záchrany ho delia dva body. Lopez pôsobil v Granade od novembra 2022 a podarilo sa mu priviesť tím späť do La Ligy.



"Klub ďakuje Pacovi Lopezovi, ktorý nás priviedol do La Ligy, za jeho odhodlanie, úsilie a nasadenie. Želáme mu len to najlepšie v jeho osobnej aj profesionálnej budúcnosti," citovala z vyhlásenia klubu agentúra AFP.