Lopez zamietol Kahnovu ponuku kúpiť Girondins Bordeaux

Paríž 1. marca (TASR) - Bývalý brankár nemeckej futbalovej reprezentácie Oliver Kahn sa nestane majiteľom francúzskeho Girondins Bordeaux. Vlastník klubu Gerard Lopez jeho ponuku zamietol z dôvodu "nezdokladovania finančných prostriedkov".



Šesťnásobný majster Francúzska sa zmieta vo veľkých finančných problémoch a momentálne pôsobí až vo štvrtej najvyššej súťaži. V roku 1996 postúpilo Bordeaux do finále Pohára UEFA, v ktorom podľahlo Bayernu Mníchov práve s Kahnom v bráne. Ten prejavil záujem investovať do klubu v lete minulého roka. "Investícia do futbalu je iná ako investícia do fabriky. Futbal je o kultúre, identite a komunite. Ak všetko pasuje, viem si to veľmi dobre predstaviť," povedal vtedy podľa DPA. V súčasnosti 55-ročný Kahn pracoval naposledy ako výkonný riaditeľ v Bayerne, Bavori s ním ukončili spoluprácu v máji 2023.



Girondins získal svoj posledný francúzsky titul v roku 2009. V minulosti pôsobili v Bordeaux mnohí známi hráči, ako napríklad Zinedine Zidane, Bixente Lizarazu, Christophe Dugarry či Aurelien Tchouameni.