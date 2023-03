Lopušanová mieri do USA, študovať a hrať bude za Bishop Kearney

Žilina 8. marca (TASR) - Slovenská hokejová reprezentantka Nela Lopušanová bude od sezóny 2023/2024 študovať a hrať v USA. Od augusta nastúpi na strednú školu Bishop Kearney a zároveň bude hrať aj v súťaži hráčok do 19 rokov za tamojší tím BK Selects U19. Na svojej stránke o tom informoval klub Vlci Žilina - mládež.



"V prvom rade tam chcela ísť. Ľudia z tejto školy a klubu mali veľmi dobrý prístup aj spôsob komunikácie. Páčil sa nám ich kvalitný hokejový aj školský program. Zároveň Nelu v tomto rozhodnutí podporili aj zástupcovia zväzu (SZĽH) a klubu Vlci Žilina - mládež. Aj podľa nich by to pre ňu mohla byť dobrá cesta," povedal Nelin otec Jozef Lopušan. Lopušanová, ktorá 26. februára oslávila 15. narodeniny, dohrá sezónu 2022/2023 v slovenských súťažiach. V nich si oblieka dres žilinských "Vlkov". "Tento klub mi dal veľmi veľa, či už po hokejovej alebo ľudskej stránke. Veľa som sa v ňom naučila. Teším sa na novú výzvu, ale do Žiliny sa vždy budem rada vracať," povedala Lopušanová pre klubový web.



V sezóne 2022/2023 žiarila v rôznych súťažiach a aj na medzinárodnej scéne. Na MS hráčok do 18 rokov získala viacero individuálnych ocenení vrátane najprestížnejšieho pre najužitočnejšiu hráčku turnaja. Zaujala aj viacerými efektnými akciami a vo februárovom debute v reprezentačnom družstve žien strelila hetrik Maďarsku na turnaji v Budapešti. V doterajšom priebehu ženskej extraligy nastúpila na 8 zápasov, v ktorých nazbierala 49 kanadských bodov (28+21). V kanadskom bodovaní súťaže je na priebežnom 4. mieste, avšak jej konkurentky odohrali viac než dvojnásobný počet zápasov. S priemerom 6,13 bodu na zápas je suverénnou líderkou súťaže. V ročníku 2022/23 pôsobí aj v lige starších žiakov, resp. hráčov do 16 rokov. So 43 bodmi v 13 dueloch a priemerom 3,31 bodu na zápas patrí k najlepším.