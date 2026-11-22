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Lopušanová pomohla hetrikom k výhre Wisconsinu: „Som šťastná“
Lopušanová je líderkou kanadského bodovania celej NCAA s 28 bodmi, na druhom mieste je medzi strelkyňami a siedma pozícia jej patrí v rámci asistencií.
Autor TASR
Wisconsin 22. novembra (TASR) - Slovenská hokejistka Nela Lopušanová pomohla hetrikom a asistenciou k výhre Wisconsinu Badgers nad Bemidji State Beavers 9:1 v zámorskej univerzitnej súťaži NCAA. Osemnásťročná útočníčka pokračuje vo výnimočnej nováčikovskej sezóne, v 13 zápasoch nazbierala zhodne po 14 gólov a asistencií.
Lopušanová je líderkou kanadského bodovania celej NCAA s 28 bodmi, na druhom mieste je medzi strelkyňami a siedma pozícia jej patrí v rámci asistencií. Jeden z presných zásahov proti Bemidji zaznamenala tzv. „michiganom“. „V každom jednom stretnutí chcem pomôcť tímu. Som veľmi šťastná, keď dokážem dať hetrik alebo zaznamenať viac gólov,“ vyjadrila sa slovenská hokejistka pre oficiálnu klubovú webstránku.
Wisconsin si vylepšil tohtosezónnu bilanciu na 11 výhier a len dve prehry. Pre Lopušanovú to bolo tretie stretnutie sezóny, v ktorom zaznamenala dva a viac gólov. „Je to výnimočný talent a počas 13 zápasov preukázala fantastický štart do sezóny. Doteraz to bolo z jej strany pozitívne a výnimočné,“ pochválil Slovenku tréner Badgers Mark Johnson.
Lopušanová je líderkou kanadského bodovania celej NCAA s 28 bodmi, na druhom mieste je medzi strelkyňami a siedma pozícia jej patrí v rámci asistencií. Jeden z presných zásahov proti Bemidji zaznamenala tzv. „michiganom“. „V každom jednom stretnutí chcem pomôcť tímu. Som veľmi šťastná, keď dokážem dať hetrik alebo zaznamenať viac gólov,“ vyjadrila sa slovenská hokejistka pre oficiálnu klubovú webstránku.
Wisconsin si vylepšil tohtosezónnu bilanciu na 11 výhier a len dve prehry. Pre Lopušanovú to bolo tretie stretnutie sezóny, v ktorom zaznamenala dva a viac gólov. „Je to výnimočný talent a počas 13 zápasov preukázala fantastický štart do sezóny. Doteraz to bolo z jej strany pozitívne a výnimočné,“ pochválil Slovenku tréner Badgers Mark Johnson.