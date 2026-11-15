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Lopušanová si pripísala tri body a je líderka produktivity NCAA
Lopušanová asistovala pri oboch góloch Charlotte Pieckenhagenovej a sama skórovala už osem sekúnd po začiatku tretej tretiny.
Autor TASR
Madison 15. novembra (TASR) - Slovenská hokejistka Nela Lopušanová prispela gólom a dvoma asistenciami k víťazstvu Wisconsinu nad St. Thomas 9:2 v zápase zámorskej univerzitnej súťaže NCAA. Osemnásťročná útočníčka sa osamostatnila na čele produktivity celej súťaže, v jedenástich stretnutiach svojej premiérovej sezóny nazbierala už 24 bodov (11+13).
Lopušanová asistovala pri oboch góloch Charlotte Pieckenhagenovej a sama skórovala už osem sekúnd po začiatku tretej tretiny. Bol to druhý najrýchlejší gól od úvodu tretiny v histórii Wisconsinu. Absolútny klubový rekord drží Britta Curlová, ktorá v marci 2024 skórovala už po šiestich sekundách od začiatku tretiny. Rodáčka zo Žiliny zaznamenala aj tri plusové body a tri strely na bránku. V kanadskom bodovaní NCAA má jednobodový náskok pred svojou spoluhráčkou Cassie Hallovou (11+12).
Lopušanová asistovala pri oboch góloch Charlotte Pieckenhagenovej a sama skórovala už osem sekúnd po začiatku tretej tretiny. Bol to druhý najrýchlejší gól od úvodu tretiny v histórii Wisconsinu. Absolútny klubový rekord drží Britta Curlová, ktorá v marci 2024 skórovala už po šiestich sekundách od začiatku tretiny. Rodáčka zo Žiliny zaznamenala aj tri plusové body a tri strely na bránku. V kanadskom bodovaní NCAA má jednobodový náskok pred svojou spoluhráčkou Cassie Hallovou (11+12).