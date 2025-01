Lopušanová získala cenu a dostala sa aj do All star tímu

Vantaa 13. januára (TASR) - Slovenská hokejistka Nela Lopušanová získala ocenenie pre najužitočnejšiu hráčku MS žien do 18 rokov. Na turnaji vo fínskom meste Vantaa nazbierala dokopy 11 bodov za päť gólov a šesť asistencií. Lepšia bola len Kanaďanka Stryker Zablocká, ktorá mala o bod viac ako Lopušanová.



Šestnásťročná slovenská útočníčka sa dostala aj do All star tímu turnaja podľa hlasovania akreditovaných médií. Lopušanovej ocenenie je pozoruhodné z dvoch dôvodov. Stala sa prvou hráčkou, ktorá bola zvolená za MVP na dvoch MS do 18 rokov – v roku 2023 získala ocenenie ako 14-ročná, keď skončila s 12 bodmi na čele bodovania turnaja. Je tiež prvou hráčkou, ktorá bola zvolená za MVP napriek tomu, že jej tím hral o záchranu. Slovensko sa vďaka víťazstvu nad Japonskom (5:1) udržalo v elitnej kategórii. Lopušanová sa tak budúci rok môže predstaviť na štvrtom svetovom šampionáte do 18 rokov.



V skupinovej fáze a následnom štvrťfinále mala prsty vo všetkých strelených góloch slovenského družstva. V súboji o záchranu pridala gól a asistenciu. Pred začiatkom semifinálovej fázy šampionátu bola Lopušanová na čele produktivity celého turnaja o bod pred Kanaďankou Maxine Cimoroniovou. Posledný gól turnaja strelila Zablocká a osamostatnila sa na čele tabuľky produktivity, dokopy nazbierala 12 bodov (8+4).



Slovenky obsadili konečné 7. miesto. Majsterkami sveta sa stali Kanaďanky, ktoré vo finále zdolali USA 3:0. Bronz si odniesli Česky po víťazstve nad Švédskom 2:1. Informovala o tom oficiálna stránka Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).







MS hráčok do 18 rokov, individuálne ocenenia:



Najužitočnejšia hráčka (MVP): Nela LOPUŠANOVÁ (SR)



Najlepšie hráčky na postoch:



brankárka: Daniela Nováková (ČR)



obrankyňa: Chloe Primeranová (Kan.)



útočníčka: Anabella Fanaleová (USA)







All star tím podľa médií:



Brankárka: Morgan Stickneyová (USA)



Obrankyne: Chloe Primeranová (Kan.), Megan Healyová (USA)



Útočníčky: Nela LOPUŠANOVÁ (SR), Stryker Zablocká (Kan.), Anabella Fanaleová (USA)