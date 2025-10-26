< sekcia Šport
Lörinčík získal striebro na TEJ Masters v Monte Carle
Max Lörinčík sa stal len druhým Slovákom v histórii, ktorý sa prebojoval do finále tohto prestížneho podujatia.
Monte Carlo 25. októbra 2025 – Slovenský tenista Max Lörinčík z TK Petržalka získal striebornú medailu na prestížnom podujatí Tennis Europe Junior Masters v kategórii do 14 rokov. Turnaj, ktorý sa konal od 22. do 26. októbra v Monte Carle, združuje osem najlepších hráčov sezóny z celej Európy.
Zverenec otca Jána Lörinčíka po troch víťazstvách v skupine nad Rakúšanom Freitagom, Nemcom Calinom a Francúzom Dakessianom postúpil do finále podujatia, v ktorom nestačil na nasadenú jednotku Rafaela Pagonisa z Grécka a podľahol mu vo vyrovnanom zápase 6:4, 4:6, 3:6 za 123 minút.
Max Lörinčík sa stal len druhým Slovákom v histórii, ktorý sa prebojoval do finále tohto prestížneho podujatia. Pred ním sa to podarilo iba Filipovi Horanskému, ktorý rovnako získal striebro. „Max odohral výborný turnaj a vo finále ukázal veľké srdce aj odhodlanie. Strieborná medaila z Masters je fantastickým výsledkom nielen pre Maxa, ale aj pre celý náš klub TKP a slovenský tenis,“ uviedol prostredníctvom tlačovej správy Ján Lörinčík.
