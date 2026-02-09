< sekcia Šport
Los Angeles Clippers zvíťazili na palubovke Minnesoty 115:96
Ústrednou postavou hostí bol Kawhi Leonard, ktorý zaznamenal 41 bodov a osem doskokov.
Autor TASR
New York 9. februára (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Clippers zvíťazili v noci na pondelok v zámorskej NBA na palubovke Minnesoty Timberwolves 115:96. Ústrednou postavou hostí bol Kawhi Leonard, ktorý zaznamenal 41 bodov a osem doskokov. Scottie Barnes prispel 25 bodmi a 14 doskokmi k triumfu Toronta Raptors nad Indianou Pacers 122:104.
výsledky NBA:
Boston - New York 89:111, Washington - Miami 101:132, Minnesota - Los Angeles Clippers 96:115, Toronto - Indiana 122:104
