Los Angeles Clippers zvíťazili na palubovke Minnesoty 115:96

Basketbalista Los Angeles Clippers Kawhi Leonard (2) dribluje v zápase NBA 8. februára 2026. Foto: TASR/AP

Ústrednou postavou hostí bol Kawhi Leonard, ktorý zaznamenal 41 bodov a osem doskokov.

New York 9. februára (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Clippers zvíťazili v noci na pondelok v zámorskej NBA na palubovke Minnesoty Timberwolves 115:96. Ústrednou postavou hostí bol Kawhi Leonard, ktorý zaznamenal 41 bodov a osem doskokov. Scottie Barnes prispel 25 bodmi a 14 doskokmi k triumfu Toronta Raptors nad Indianou Pacers 122:104.



výsledky NBA:

Boston - New York 89:111, Washington - Miami 101:132, Minnesota - Los Angeles Clippers 96:115, Toronto - Indiana 122:104
.

