Los Angeles Dodgers navštívia v apríli Biely dom

Washington 26. marca (TASR) - Bejzbalisti Los Angeles Dodgers ako víťazi Svetovej série MLB akceptovali pozvánku od prezidenta USA Donalda Trumpa. V apríli prídu do Bieleho domu.



Návšteva tímu na Capitol Hill by mala prebehnúť 7. a 8. apríla. Manažér Dodgers Dave Roberts podľa agentúry AP označil pozvánku do Bieleho domu za veľkú poctu. Konverzácia s hráčmi o prípadnom odmietnutí pozvánky neprebehla. Úradujúci šampión hokejovej NHL Florida Panthers bol prvý tím, ktorý po výmene administratívy navštívil vo februári úrad prezidenta USA, 28. apríla má do Bieleho domu zavítať aj šampión NFL Philadelphia Eagles.