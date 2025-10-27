< sekcia Šport
Los Angeles Lakers triumfovali v Sacramente
Reaves zaznamenal 51 bodov.
Autor TASR,aktualizované
New York 28. októbra (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v noci na pondelok v zámorskej NBA na palubovke Sacramenta Kings 127:120. Ich ústrednou postavou bol Austin Reaves, ktorý si s 51 bodmi vytvoril kariérové maximum. Okrem toho pridal aj jedenásť dokoskov a na triple-double mu chýbala jediná asistencia.
Lakers nastúpili bez hviezdneho Luku Dončiča, ktorý má zranenú nohu, a dlhodobo pauzuje aj LeBron James. Zastúpil ich však Reaves, dvadsaťsedemročný Američan sa stal len štvrtým hráčom za uplynulých 40 rokov, ktorý nazbieral aspoň 50 bodov, 11 doskokov a deväť asistencií v jedno zápase, a pridal sa tak ku Dončičovi, Russellovi Westbrookovi (dvakrát) a Jamesovi Hardenovi (dvakrát). V drese Lakers dosiahol takýto výkon naposledy Elgin Baylor vo februári 1963, keď proti Bostonu nazbieral 50 bodov, 15 doskokov a 11 asistencií.
DeAndre Ayton mal 22 bodov a 15 doskokov za Lakers a Rui Hačimura pridal 18 bodov. V drese Kings nazbieral 32 bodov Zach LaVine.
San Antonio je bez prehry aj po treťom zápase novej sezóny, keď zdolalo Brooklyn 118:107. Domácich potiahol Victor Wembanyama s 31 bodmi, štrnástimi doskokmi, šiestimi blokmi a štyrmi asistenciami. Pre Spurs to bol prvý domáci duel. „Chýbala mi táto energia. Vedel som, že diváci sa ukážu a my sme sa im chceli predviesť,“ uviedol Wembanyama.
Miami vyhralo nad New Yorkom Knicks 115:107. Norman Powell nazbieral 29 a Bam Adebayo 19 bodov a 13 doskokov. Knicks ťahal Jalen Brunson s 37 bodmi. LaMelo Ball dosiahol triple-double za 38 bodov, 13 doskokov a rovnaký počet asistencií a Charlotte pomohol k vysokej výhre vo Washingtone 139:113. Milwaukee nepomohlo ani 40 bodov, 14 doskokov a deväť asistencií Jannisa Antetokounmpa a Bucks prehrali v Clevelande 113:118.
sumáre:
San Antonio Spurs - Brooklyn Nets 118:107 (31:24, 38:24, 19:33, 30:26)
najviac bodov: Wembanyama 31 (14 doskokov), Harper 20, Johnson 19 - Thomas 40, Porter 16, Claxton 10
Detroit Pistons - Boston Celtics 119:113 (24:33, 36:25, 34:23, 25:32)
najviac bodov: Cunningham 25, Duren 24 (17 doskokov), Thompson 21 (12 doskokov) - Brown 41, Pritchard 21 (10 doskokov), White 15
Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks 118:113 (29:31, 36:25, 21:28, 32:29)
najviac bodov: Mitchell 24, Mobley 23, Merrill 17 - Antetokounmpo 40 (14 doskokov), Green 20, Rollins 14
Miami Heat - New York Knicks 115:107 (24:27, 33:27, 31:27, 27:26)
najviac bodov: Powell 29, Adebayo 19 (13 doskokov), Jaquez 17 - Brunson 37, Bridges 20, Towns 15 (18 doskokov)
Washington Wizards - Charlotte Hornets 113:139 (30:31, 32:20, 26:44, 25:44)
najviac bodov: McCollum 24, Sarr 21, Johnson 18 - Ball 38 (13 doskokov aj asistencií), Bridges 22, Knueppel 20
Minnesota Timberwolves - Indiana Pacers 114:110 (28:28, 30:23, 28:17, 28:33)
najviac bodov: Randle 31, DiVincenzo 17, Reid 16 (10 doskokov) - Siakam 33 (10 doskokov), Nesmith 18, Bradley a Dennis po 12
Dallas Mavericks - Toronto Raptors 139:129 (32:32, 32:34, 39:25, 36:38)
najviac bodov: Davis 25 (10 doskokov), Russell 24, Flagg 22 - Barnes 33 (11 doskokov), Ingram 22, Barrett a Mamukelašvili po 16
Los Angeles Clippers - Portland Trail Blazers 114:107 (34:23, 21:37, 32:22, 27:25)
najviac bodov: Leonard 30 (10 doskokov), Zubac 21, Harden 20 (13 asistencií) - Avdija 23, Holiday 21, Sharpe 19
Sacramento Kings - Los Angeles Lakers 120:127 (27:36, 35:26, 28:33, 30:32)
najviac bodov: LaVineš 32, DeRozan 21, Schröder 18 (12 asistencií) - Reaves 51 (11 doskokov), Ayton 22 (15 doskokov), Hačimura 18
