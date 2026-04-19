Los Angeles Lakers zdolali v prvom štvrťfinále play off Houston 107:98
LeBron James si pripísal na konto 19 bodov a 13 asistencií. Denver triumfoval nad Minnesotou 116:105.
Autor TASR
Cleveland 19. apríla (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v úvodnom dueli 1. kola play off zámorskej NBA Houston Rockets 107:98. Luke Kennard si s 27 bodmi vytvoril kariérové maximum vo vyraďovačke. LeBron James si pripísal na konto 19 bodov a 13 asistencií. Denver triumfoval nad Minnesotou 116:105. Srb Nikola Jokič zaznamenal v drese Nuggets triple-double, k 25 bodom pridal 13 doskokov a 11 asistencií.
Basketbalisti Clevelandu zvíťazili v prvom stretnutí play off sezóny 2025/26 v sobotu nad Torontom 126:113. Ujali sa tak vedenia vo štvrťfinálovej sérii Východnej konferencie 1:0 na zápasy. Štvrtý tím východu po základnej časti potiahol za triumfom Donovan Mitchell 32 bodmi, najlepší strelcom Toronta bol RJ Barrett s 24 bodmi.
NBA - play off, 1. kolo /na 4 víťazstvá/:
štvrťfinále Východnej konferencie
Cleveland - Toronto 126:113
/stav série: 1:0/
New York – Atlanta 113:102
/stav série: 1:0/
štvrťfinále Západnej konferencie
Denver - Minnesota 116:105
/stav série: 1:0/
Los Angeles Lakers – Houston 107:98
/stav série: 1:0/