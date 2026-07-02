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Los Angeles podpísalo trojročný kontrakt s útočníkom Laughtonom

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Vo svojej zbierke má aj zlatú medailu s Kanadou na MS v roku 2023.

Autor TASR
Los Angeles 2. júla (TASR) - Kanadský hokejista Scott Laughton predĺži svoje pôsobenie v Los Angeles Kings o minimálne ďalšie tri sezóny. Účastník zámorskej NHL podpísal s 32-ročným útočníkom nový trojročný kontrakt v celkovej hodnote 10,5 milióna amerických dolárov.

Laughton zaťaží platový strop „kráľov“ ročne sumou 3,5 mil. USD. Kalifornčanov posilnil v uplynulom ročníku, keď prišiel z Toronta Maple Leafs. Predtým pôsobil medzi rokmi 2013-2025 vo Philadelphii Flyers a celkovo nazbieral v profilige 745 štartov v základnej časti so ziskom 289 bodov (121+168). Ďalších 41 stretnutí pridal v play off.

Vo svojej zbierke má aj zlatú medailu s Kanadou na MS v roku 2023.
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