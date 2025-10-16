Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Los Angeles reagoval na zranenie Kuempera angažovaním Copleyho z Tampy

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Copley strávil uplynulé tri sezóny práve v organizácii „kráľov“. Na začiatku nového ročníka ho však Kings umiestnili na listinu nechránených hráčov.

Autor TASR
Los Angeles 16. októbra (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Los Angeles Kings získal späť do svojich radov skúseného brankára Pheonixa Copleyho. Tridsaťtriročný Američan sa vráti späť do Kalifornie iba necelé dva týždne po tom, čo si ho z waiver listiny stiahla Tampa Bay Lightning.

Copley strávil uplynulé tri sezóny práve v organizácii „kráľov“. Na začiatku nového ročníka ho však Kings umiestnili na listinu nechránených hráčov. Tampa angažovala Copleyho z dôvodu obáv o stav svojho brankára Andreja Vasilevského, ktorý mal v predsezónnej príprave zdravotné problémy. Do svojho staronového pôsobiska sa Copley vrátil po tom, čo klub reagoval na zranenie Darcyho Kuempera. Los Angeles sa dohodol s Tampou na tzv. budúcom vyrovnaní. Informovala agentúra AP.
