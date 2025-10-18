< sekcia Šport
Lotyš Buncis už nie je súčasťou kádra HC Prešov
Prešov podľahol v piatkovom zápase 12. kola na ľade Popradu a spadol na posledné 12. miesto.
Autor TASR
Prešov 18. októbra (TASR) - Lotyšský hokejový útočník Filips Buncis už nie je súčasťou kádra HC Prešov, kde prišiel začiatkom septembra, no napokon v tíme vydržal iba mesiac. Nastúpil do 12 zápasov, v ktorých nazbieral tri body za asistencie.
Do štatistík mu pribudlo aj 33 trestných minút a 8 mínusových bodov. Prešov podľahol v piatkovom zápase 12. kola na ľade Popradu a spadol na posledné 12. miesto. Prehral v piatom zápase za sebou a na konte má šesť bodov. Predposledný Poprad má o dva viac.
