Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 18. október 2025Meniny má Lukáš
< sekcia Šport

Lotyš Buncis už nie je súčasťou kádra HC Prešov

.
Na snímke zľava Brendan Ranford (Žilina) a Filips Buncis (Prešov) bojujú o puk v zápase 3. kola hokejovej Tipsport ligy medzi Vlci Žilina - HC Prešov v utorok 16. septembra 2025 v Žiline. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Prešov podľahol v piatkovom zápase 12. kola na ľade Popradu a spadol na posledné 12. miesto.

Autor TASR
Prešov 18. októbra (TASR) - Lotyšský hokejový útočník Filips Buncis už nie je súčasťou kádra HC Prešov, kde prišiel začiatkom septembra, no napokon v tíme vydržal iba mesiac. Nastúpil do 12 zápasov, v ktorých nazbieral tri body za asistencie.

Do štatistík mu pribudlo aj 33 trestných minút a 8 mínusových bodov. Prešov podľahol v piatkovom zápase 12. kola na ľade Popradu a spadol na posledné 12. miesto. Prehral v piatom zápase za sebou a na konte má šesť bodov. Predposledný Poprad má o dva viac.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Október nás ešte prekvapí

Premiér: Vláda podporuje stretnutie Trumpa a Putina v Budapešti

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel gitarista a zakladateľ skupiny Kiss

STROM ROKA: Ocenenie získala 150-ročná jabloň