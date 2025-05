Lotyš Ravinskis podpísal dvojročný nováčikovský kontrakt s Vancouverom

Vancouver 23. mája (TASR) - Lotyšský hokejista Anri Ravinskis podpísal dvojročný nováčikovský kontrakt s klubom zámorskej NHL Vancouverom Canucks. Zmluva začne plynúť od budúcej sezóny. Na oficiálnej webstránke tímu to oznámil generálny manažér Patrik Allvin.



„Anri je hráč, ktorého sme pozorne sledovali tento rok vo Fínsku a nedávno aj na MS v hokeji vo Švédsku. Vyhľadávanie európskych voľných hráčov, ako je Anri, je pre našu organizáciu dobrým spôsobom, ako zlepšiť šírku kádra. Tešíme sa, že mu pomôžeme zdokonaliť jeho schopnosti a zvyknúť si na hokej v Severnej Amerike,“ povedal Allvin.



Dvadsaťdvaročný útočník má za sebou druhú sezónu, ktorú odohral vo Fínsku. V jej úvode hral za Ketterä v druhej najvyššej súťaži (Mestis), zaznamenal 21 bodov (8+13) v 23 zápasoch. Neskôr sa presunul do tímu HPK Hämeenlinna v Liiga. V základnej časti odohral 27 duelov s bilanciou osem gólov a deväť asistencií, v play off pridal tri stretnutia.



Lotyšský krídelník si pred pôsobením vo Fínsku vyskúšal aj kanadskú juniorku (QMJHL) za klub Blainville-Boisbriand Armada. Počas dvoch ročníku nastúpil v 98 zápasoch dlhodobej časti a dosiahol 54 bodov (29+25). V 10 dueloch play off strelil jeden gól a pridal tri asistencie.



V najcennejšom drese sa predstavil na MS do 18 a 20 rokov. Na tohtoročnom svetovom šampionáte vo Švédsku hral za A-tím Lotyšska, odohral všetkých sedem duelov mužstva a mal bilanciu 1+1.