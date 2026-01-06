< sekcia Šport
Lotyši budú mať na ZOH šesť hráčov z NHL
Lotyši sa na hrách predstavia v základnej C-skupine spolu s USA, Nemeckom a Dánskom.
Autor TASR
Riga 6. januára (TASR) - V nominácii hokejovej reprezentácie Lotyšska na ZOH v Miláne a Cortine d´Ampezzo je šesť hráčov z NHL a až osem z českej extraligy. V kádri Francúzska je jediný hráč zo zámoria, je ním útočník Alexandre Texier z Montrealu Canadiens. Zastúpenie bude mať aj slovenská extraliga, do francúzskeho tímu sa dostal brankár Julian Junca z Dukly Trenčín.
Lotyši sa na hrách predstavia v základnej C-skupine spolu s USA, Nemeckom a Dánskom. Do 25-členného výberu sa dostali aj viacerí hráči, ktorí v minulosti pôsobili v slovenskej extralige - Kristers Gudlevskis, Kaspars Daugavinš, Roberts Mamčičs, Renars Krastenbergs, či Haralds Egle.
Francúzsko bude hrať v základnej A-skupine proti Kanade, Česku a Švajčiarsku. V jeho nominácii figuruje aj 40-ročný Pierre-Édouard Bellemare, ktorý absolvuje debut pod piatimi kruhmi. Informoval portál olympics.com.
Na olympijskom turnaji sa predstaví dvanásť tímov rozdelených do troch štvorčlenných skupín. Víťazi skupín a najlepší tím z druhých miest postúpia priamo do štvrťfinále, zvyšných osem tímov čaká duel predkola play off.
Lotyši sa na hrách predstavia v základnej C-skupine spolu s USA, Nemeckom a Dánskom. Do 25-členného výberu sa dostali aj viacerí hráči, ktorí v minulosti pôsobili v slovenskej extralige - Kristers Gudlevskis, Kaspars Daugavinš, Roberts Mamčičs, Renars Krastenbergs, či Haralds Egle.
Francúzsko bude hrať v základnej A-skupine proti Kanade, Česku a Švajčiarsku. V jeho nominácii figuruje aj 40-ročný Pierre-Édouard Bellemare, ktorý absolvuje debut pod piatimi kruhmi. Informoval portál olympics.com.
Na olympijskom turnaji sa predstaví dvanásť tímov rozdelených do troch štvorčlenných skupín. Víťazi skupín a najlepší tím z druhých miest postúpia priamo do štvrťfinále, zvyšných osem tímov čaká duel predkola play off.
nominácia hokejistov Lotyšska:
Brankári: Elvis Merzikins (Columbus Blue Jackets/NHL), Arturs Šilovs (Pittsburgh Penguins/NHL), Kristers Gudevskis (Fischtown/DEL)
Obrancovia: Oskars Cibuskis (Herning/Dán.), Alberts Šmits (Jukurit/Fín.), Uvis Balinskis (Florida Panthers/NHL), Ralfs Freibergs (Vítkovice/ČR), Roberts Mamčics (Karlovy Vary/ČR), Janis Jaks (Karlovy Vary/ČR), Kristaps Zle (Liberec/ČR), Kristians Rubns (Plzeň/ČR)
Útočníci: Renars Krastenbergs (Olomouc/ČR), Dans Ločmelis (Providence/AHL), Kaspars Daugaviš (Kassel/DEL2), Martiš Dzierkals (Sparta Praha/ČR), Rodrigo Abols (Philadelphia Flyers/NHL), Rudolfs Balcers (ZSC Lions/Švajč.), Zemgus Girgensons (Tampa Bay Lightning/NHL), Eduards Tralmaks (Grand Rapids/AHL), Teodors Bugers (Vancouver Canucks/NHL), Roberts Bukarts (Vorarlberg/Rak.), Oskars Bata (Pelicans/Fín.), Haralds Egle (Karlovy Vary/ČR), Sandis Vilmanis (Charlotte/AHL), Eriks Mateiko (Hershey/AHL)
nominácia hokejistov Francúzska:
Brankári: Julian Junca (Dukla Trenčín/SR), Antoine Keller (Ajoie/Švajč.), Martin Neckář (Chur/Švajč.)
Obrancovia: Yohann Auvitu (Linz/Rak.), Jules Boscq (HPK/Fín.), Enzo Cantagallo (Marseille/Fr.), Florian Chakiachvili (Rouen/Fr.), Pierre Crinon (Grenoble/Fr.), Hugo Gallet (KalPa/Fín.), Enzo Guebey (Davos/Švajč.), Thomas Thiry (Ajoie/Švajč.)
Útočníci: Justin Addamo (Jukurit/Fín.), Pierre-Édouard Bellemare (Ajoie/Švajč.), Charles Bertrand (Vaasa/Fín.), Louis Boudon (Jukurit/Fín.), Kévin Bozon (Ajoie/Švajč.), Stéphane Da Costa (Jekaterinburg/KHL), Aurélien Dair (Grenoble/Fr.), Floran Douay (Lausanne/Švajč.), Dylan Fabre (Ässät/Fín.), Jordann Perret (Mountfield HK/ČR), Anthony Rech (Rouen/Fr.), Nicolas Ritz (Angers/Fr.), Alexandre Texier (Montreal Canadiens/NHL), Sacha Treille (Grenoble/Fr.)
Brankári: Elvis Merzikins (Columbus Blue Jackets/NHL), Arturs Šilovs (Pittsburgh Penguins/NHL), Kristers Gudevskis (Fischtown/DEL)
Obrancovia: Oskars Cibuskis (Herning/Dán.), Alberts Šmits (Jukurit/Fín.), Uvis Balinskis (Florida Panthers/NHL), Ralfs Freibergs (Vítkovice/ČR), Roberts Mamčics (Karlovy Vary/ČR), Janis Jaks (Karlovy Vary/ČR), Kristaps Zle (Liberec/ČR), Kristians Rubns (Plzeň/ČR)
Útočníci: Renars Krastenbergs (Olomouc/ČR), Dans Ločmelis (Providence/AHL), Kaspars Daugaviš (Kassel/DEL2), Martiš Dzierkals (Sparta Praha/ČR), Rodrigo Abols (Philadelphia Flyers/NHL), Rudolfs Balcers (ZSC Lions/Švajč.), Zemgus Girgensons (Tampa Bay Lightning/NHL), Eduards Tralmaks (Grand Rapids/AHL), Teodors Bugers (Vancouver Canucks/NHL), Roberts Bukarts (Vorarlberg/Rak.), Oskars Bata (Pelicans/Fín.), Haralds Egle (Karlovy Vary/ČR), Sandis Vilmanis (Charlotte/AHL), Eriks Mateiko (Hershey/AHL)
nominácia hokejistov Francúzska:
Brankári: Julian Junca (Dukla Trenčín/SR), Antoine Keller (Ajoie/Švajč.), Martin Neckář (Chur/Švajč.)
Obrancovia: Yohann Auvitu (Linz/Rak.), Jules Boscq (HPK/Fín.), Enzo Cantagallo (Marseille/Fr.), Florian Chakiachvili (Rouen/Fr.), Pierre Crinon (Grenoble/Fr.), Hugo Gallet (KalPa/Fín.), Enzo Guebey (Davos/Švajč.), Thomas Thiry (Ajoie/Švajč.)
Útočníci: Justin Addamo (Jukurit/Fín.), Pierre-Édouard Bellemare (Ajoie/Švajč.), Charles Bertrand (Vaasa/Fín.), Louis Boudon (Jukurit/Fín.), Kévin Bozon (Ajoie/Švajč.), Stéphane Da Costa (Jekaterinburg/KHL), Aurélien Dair (Grenoble/Fr.), Floran Douay (Lausanne/Švajč.), Dylan Fabre (Ässät/Fín.), Jordann Perret (Mountfield HK/ČR), Anthony Rech (Rouen/Fr.), Nicolas Ritz (Angers/Fr.), Alexandre Texier (Montreal Canadiens/NHL), Sacha Treille (Grenoble/Fr.)