Lotyši dodržali tradíciu, kanadskú ambasádu zasypali kvetmi

Riga 22. mája (TASR) - Lotyšské oslavy po historickom víťazstve nad Kanadou (2:0) na hokejových MS v Rige začali už tesne po piatkovom zápase a pokračovali dlho do noci. A to aj napriek prísnym pandemickým opatreniam, ktoré vládnu v krajine. Pred kanadskú ambasádu nosili ľudia kvety už od rána a pracovníci ambasády ich každú chvíľu odnášali.



Ako pre TASR povedal veľvyslanec SR v Lotyšsku Ladislav Babčan: "Hokej je tu náboženstvo, je to DNA Lotyšov. Aj keď nemajú dobré výsledky, tak ľudia stoja za tímom a je cítiť, že toto je niečo, čo vnímajú ako svoje vlastníctvo. Majú napríklad počas MS taký zvyk, že ak zvíťazia, tak pred ambasádu krajiny, ktorú zdolali, položia kvety. Vyjadrujú tým ľútosť krajine, ktorá s nimi prehrala."



Prvé kvety sa pred ambasádou objavili hneď ráno, v priebehu dňa ich pribúdalo neúrekom. Počas dňa pracovníci ambasády viackrát odnášali veľké kytice dnu. Lotyši však oslavovali cenný triumf už v noci. Autami jazdili po Rige, pričom trúbili a mávali šálmi.