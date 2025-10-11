Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 11. október 2025Meniny má Valentína
< sekcia Šport

Lotyši remizovali v zápase K-skupiny s Andorrou 2:2

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Andorra získala prvý bod po piatich prehrách a je na dne tabuľky.

Autor TASR
Bratislava 11. októbra (TASR) - Lotyšskí futbalisti remizovali v sobotňajšom stretnutí európskej časti kvalifikácie MS 2026 s Andorrou 2:2. Lotyši majú po šiestich dueloch na konte päť bodov a patrí im štvrtá pozícia v päťčlennej K-skupine. Andorra získala prvý bod po piatich prehrách a je na dne tabuľky.



európska kvalifikácia MS 2026

K-skupina:

Lotyšsko - Andorra 2:2 (1:1)

Góly: 41. Zelenkovs, 55. Gutkovskis (z 11 m) - 33. San Nicolas, 78. Oliveira. ČK: 90.+2 Guillen (Andorra)



tabuľka:

1. Anglicko 5 5 0 0 13:0 15

2. Albánsko 5 2 2 1 5:3 8

3. Srbsko 4 2 1 1 4:5 7

4. Lotyšsko 6 1 2 3 4:8 5

5. Andorra 6 0 1 5 2:12 1
.

Neprehliadnite

Fico: Rozpočet zabezpečí, že verejné financie budú pod kontrolou

Vláda schválila návrh rozpočtu na budúci rok

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Babie leto zatiaľ v nedohľadne. Príde vôbec?

R. Kaliňák potvrdil, že O. Rózsa je jeho poradcom