Lotyši remizovali v zápase K-skupiny s Andorrou 2:2
Andorra získala prvý bod po piatich prehrách a je na dne tabuľky.
Autor TASR
Bratislava 11. októbra (TASR) - Lotyšskí futbalisti remizovali v sobotňajšom stretnutí európskej časti kvalifikácie MS 2026 s Andorrou 2:2. Lotyši majú po šiestich dueloch na konte päť bodov a patrí im štvrtá pozícia v päťčlennej K-skupine. Andorra získala prvý bod po piatich prehrách a je na dne tabuľky.
európska kvalifikácia MS 2026
K-skupina:
Lotyšsko - Andorra 2:2 (1:1)
Góly: 41. Zelenkovs, 55. Gutkovskis (z 11 m) - 33. San Nicolas, 78. Oliveira. ČK: 90.+2 Guillen (Andorra)
tabuľka:
1. Anglicko 5 5 0 0 13:0 15
2. Albánsko 5 2 2 1 5:3 8
3. Srbsko 4 2 1 1 4:5 7
4. Lotyšsko 6 1 2 3 4:8 5
5. Andorra 6 0 1 5 2:12 1
