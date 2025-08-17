Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 17. august 2025
Lotyši stratili set a pomohli Slovákom k víťazstvu v G-skupine

Na snímke atmosféra v zápase G-skupiny kvalifikácie na ME 2026 mužov vo volejbale Slovensko - Lotyšsko v stredu 13. augusta 2025 v Žiline. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Slovenskí reprezentanti si zabezpečili postup na šampionát po stredajšom víťazstve 3:1 nad Lotyšskom v Žiline.

Autor TASR
Bratislava 17. augusta (TASR) - Po postupe na ME 2026 majú slovenskí volejbalisti ďalší dôvod na radosť. V poslednom zápase kvalifikačnej G-skupiny Lotyši v Rige stratili set s Kosovom a zverenci Stevena Vanmedegaela sa vďaka tomu stali víťazmi skupiny.

Slovenskí reprezentanti si zabezpečili postup na šampionát po stredajšom víťazstve 3:1 nad Lotyšskom v Žiline. Spolu s Lotyšmi mali istú účasť na budúcoročnom európskom šampionáte už pred súbojom Lotyšska s Kosovom, ale hralo sa ešte o prípadné vyššie nasadenie pri žrebe. Skupiny ME 2026 v Taliansku, Fínsku, Bulharsku a Rumunsku (9. až 27. septembra 2026) vyžrebujú v talianskom Bari 4. októbra.

Slováci postúpili na šampionát dvanástykrát v ére samostatnosti. Po rokoch 1997, 2001, 2003, 2007, 2009, 2011, 2015, 2017, 2019 a 2021 jedenásty raz ako víťazi kvalifikačnej skupiny, takže dodržali tradíciu. Po neúspešnej kvalifikácii na ME 2023 sa medzi najlepších 24 tímov vrátia po piatich rokoch.



záverečný zápas kvalifikačnej G-skupiny:

Lotyšsko – Kosovo 3:1 (13, 12, -23, 16)




konečná tabuľka:

1. Slovensko 4 3 1 10:4 9

2. Lotyšsko 4 3 1 10:5 9

3. Kosovo 4 0 4 1:12 0
