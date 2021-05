Lotyši už majú náhradu, ak nedokončia tréningovú halu Daugava

Riga 10. mája (TASR) - Ak sa do začiatku hokejových MS v Rige nedokončí tréningová hala Daugava, majú Lotyši pripravený náhradný variant. Podľa šéfa organizačného výboru MS Edgarsa Bunciša je jediným riešením využitie haly Volvo, v ktorej sú k dispozícii dve ľadové plochy. Od hlavných arén Riga a Olympijského športového centra je však vzdialená 20 kilometrov, čo by značne narušilo zachovanie "bubliny".



Bunciš minulý týždeň uviedol, že situácia s dokončením tréningovej haly Daugava je kritická. Povedal tiež, že organizátori stále veria v zázrak, že sa hala dokončí načas. Stavba mala byť pôvodne skolaudovaná v polovici marca, tento termín sa však stále posúva. Cez víkend v nej mali začať vyrábať ľad, ale proces zastavil štátny hasičský a záchranný zbor (SFRS), pretože hala stále nespĺňa bezpečnostné kritériá. "Nerád si pripúšťam, že budeme musieť urobiť tieto úpravy, ale museli sme hľadať nejaké riešenie. Z hľadiska tréningového plánu, logistiky a tiež bezpečnostných požiadaviek ohľadom koronavírusu je jediným riešením hala Volvo, kde sú dve ľadové plochy. Takéto úpravy nám však veľmi skomplikujú situáciu. Aj keď bude štátna polícia aktívne zapojená do procesov počas MS, je tu ešte otázka prepravy účastníkov a to nám značne sťažuje život. Naozaj dúfam, že pôvodný plán dosiahneme," povedal Bunciš.