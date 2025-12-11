< sekcia Šport
Lotyši vyhrali nad Nórmi 4:0, zabojujú proti SR o prvenstvo na turnaji
Lotyši tak v piatok o 18.00 h zabojujú o celkové prvenstvo na turnaji proti domácim Slovákom, ktorí na úvod podujatia zdolali v stredu Nórsko 7:4.
Autor TASR
Banská Bystrica 11. decembra (TASR) - Hokejisti Lotyšska zvíťazili vo štvrtkovom zápase na Vianočnom Kaufland Cupe v Banskej Bystrici nad Nórskom 4:0. O góly sa postarali Deniss Smirnovs, Rihards Melnalksnis a v závere Roberts Bukarts a Kristaps Zile, čisté konto vychytal brankár Eriks Vitols. Lotyši tak v piatok o 18.00 h zabojujú o celkové prvenstvo na turnaji proti domácim Slovákom, ktorí na úvod podujatia zdolali v stredu Nórsko 7:4.
Vianočný Kaufland Cup 2025:
Nórsko - Lotyšsko 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)
Góly: 35. Smirnovs (Indrašis, Krastenbergs), 47. Melnalksnis (Cjunskis, Komuls), 58. Rob. Bukarts (Jaks), 59. Zyle (Dzierkals), 133 divákov.
tabuľka turnaja:
1. Lotyšsko 1 1 0 0 0 4:0 3
2. SLOVENSKO 1 1 0 0 0 7:4 3
3. Nórsko 2 0 0 0 2 4:11 0
