Lotyši zaskočili Švédov a čaká ich historické semifinále

štvrťfinále MS



Švédsko - Lotyšsko 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)



Góly: 30. Liljegren (Raymond, A. Lindholm) - 13. Ločmelis (Rih. Bukarts, Cibulskis), 46. Indrašis (Rih. Bukarts, Jaks), 54. Jaks (Rih. Bukarts, Indrašis). Rozhodovali: Kaukokari (Fín.), MacFarlane - Davis (obaja USA), Mackey (Kan.), vylúčení: 2:4 na 2 min., navyše Dzierkals (Lot.) 5 min. + DKZ za bodnutie hokejkou, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 9200 divákov.



Švédsko: Lars Johansson – Liljegren, Tömmernes, Pudas, A. Lindholm, Bengtsson, Nemeth, Folin – Raymond, P. Lindholm, Carlsson – Zetterlund, Lindberg, Grundström – Nylander, Johansson, Everberg – Silfverberg, De La Rose, Sörensen – Berggren



Lotyšsko: Šilovs – Balinskis, Zile, Rubins, Jaks, Čukste, Freibergs, Cibulskis, Golovkovs – Daugavinš, Abols, Balcers – Dzierkals, Batna, Rob. Bukarts – Krastenbergs, Smirnovs, Andersons – Indrašis, Ločmelis, Rih. Bukarts

Riga 25. mája (TASR) - Hokejisti domáceho Lotyšska historicky prvýkrát postúpili do semifinále MS. Vo štvrtkovom štvrťfinále zaskočili favorizovaných Švédov, ktorých zdolali 3:1. V boji o účasť vo finále sa stretnú s Kanadou, ktorá si poradila s Fínskom 4:1. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria tímy USA a Nemecka.Lotyši išli do vedenia v prvej tretine gólom Ločmelisa, na ktorý Švédi reagovali v polovici zápasu gólom Liljegrena. Lotyši rozhodli o víťazstve gólmi Indrašisa a Jaksa, na ktoré už Švédi nedokázali zareagovať a štvrtý rok po sebe budú na MS bez medailí. Vypadli napriek tomu, že súpera prestrieľali 41:15.Od prvých minút sa hralo vo svižnom tempe a Lotyši ukazovali, že si pred domácim publikom veria. V úvode si vypracovali dve sľubné šance a v 13. minúte išli do vedenia. Nepokrytý Ločmelis sa pred bránkou dostal k puku a zblízka prekonal brankára Johanssona - 0:1. Švédi mali v ďalšom priebehu prvej tretiny herne navrch, no ich hre chýbal moment prekvapenia a veľkou prekážkou bol aj brankár Šilovs.V druhej tretine bola strelecká prevaha severanov ešte výraznejšia (13:1), no vyťažili z nej iba jeden gól. Raymond mu v útočnom pásme prenechal puk a následná strela spoza obrancu zapadla nad Šilovovu lapačku - 1:1. V 36. minúte sa zápas skončil pre Dzierkalsa, no Lotyši sa obetavou hrou v defenzíve ubránili päťminútovému oslabeniu.Švédi mali naďalej problémy v koncovke a s pribúdajúcim časom bola na ich hre viditeľná nervozita. Indrašis nasmeroval Lotyšov k historickému víťazstvu v 46. minúte, keď si v útočnom pásme efektne poradil s obrancom Pudasom a prestrelil Johanssona - 1:2. Švédi krátko na to nezužitkovali presilovku a po nej pykali v oslabení, keď strelu Jaksa neudržal brankár Johansson - 1:3. Švédi sa snažili o nápor, dostali sa aj k hre so šiestimi hráčmi, no defenzíva Lotyšov odolala.