Lotyši zdolali Česko 4:3 po predĺžení, rozhodol Batna

B-skupina:



Lotyšsko – Česko 4:3 po predĺžení (0:1, 2:1, 1:1 - 1:0)



Góly: 23. Rih. Bukarts (Cibulskis, Džerinš), 24. Dzierkals (Freibergs, Balcers), 46. Cibulskis (Andersons, Smirnovs), 65. Batna (Jaks) – 9. Němeček (Beránek, Černoch), 30. Kubalík (Červenka, Dvořák), 57. Kempný (Červenka, Kubalík). Rozhodovali: Heikkinen (Fín.), Hürlimann (Švajč.) - Nothegger (Rak.), Yletyinen (Švéd.), vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 7780 divákov.



Česko: Hrubec – Kempný, Kundrátek, Dvořák, Košťálek, Jordán, Zbořil, Němeček, Knot – Červenka, Sedlák, Kubalík – Smejkal, Špaček, Kaut – Flek, Sobotka, Tomášek – Voženílek, Černoch, Beránek



Lotyšsko: Šilovs – Žile, Balinskis, Jaks, Mamčics, Freibergs, Čukste, Cibulskis – Balcers, Abols, Daugavinš – Rob. Bukarts, Batna, Dzierkals – Andersons, Smirnovs, Keninš – Rih. Bukarts, Džerinš, Indrašiš – Ločmelis

tabuľka B-skupiny:



1. Kanada 3 2 1 0 0 13:3 8



2. Česko 3 2 0 1 0 11:7 7



3. Švajčiarsko 2 2 0 0 0 10:0 6



4. SLOVENSKO 3 1 0 1 1 5:6 4



------------------------------------



5. Kazachstan 2 0 1 0 1 5:8 2



6. Lotyšsko 3 0 1 0 2 5:11 2



7. Nórsko 2 0 0 1 1 3:7 1



------------------------------------



8. Slovinsko 2 0 0 0 2 2:12 0

Riga 15. mája (TASR) - Lotyšskí hokejisti zvíťazili v pondelkovom zápase B-skupiny MS nad Českom 4:3 po predĺžení. Prvý triumf domáceho tímu na tohtoročnom šampionáte zariadil v záverečnej minúte predĺženia Oskars Batna.Český tím nastúpil v Rige proti domácim bez dvojice zranených útočníkov Filipa Chytila a Filipa Chlapíka. V úvodnej tretine boli aktívnejší Lotyši, ktorí prestrieľali favorita 13:4, no v prvom dejstve sa presadil iba Čech David Němeček. Domáci v prostrednej časti v priebehu 62 sekúnd otočili skóre zásluhou Rihardsa Bukartsa a Martinša Dzierkalsa. Po tom, čo Oskars Cibulskis v 46. minúte poslal Lotyšsko do vedenia 3:2, to vyzeralo, že outsider duelu získa všetky body. Napokon však v závere poslal zápas do predĺženia Michal Kempný, no lotyšský tím sa radoval nakoniec z extra bodu v predĺžení, ktorý zabezpečil v 65. minúte Batna.Česi majú po troch zápasoch 7 bodov a patrí im priebežne 2. miesto v tabuľke. Na svoj štvrtý duel v skupine nastúpia vo štvrtok o 15.20 SELČ proti Slovinsku, Lotyšsko čaká v stredu o 15.20 zápas s Nórskom.Lotyši nastúpili po prehrách s Kanadou a Slovenskom do duelu veľmi aktívne. Blízko otvorenia skóre bol v 4. minúte kapitán Daugavinš, ale Hrubec včas vystrelil pravý betón. Česi ustáli úvodný nápor domáceho tímu a v 9. minúte udreli, keď sa strelou spoza hráča presadil Němeček. Lotyši v prvom dejstve prestrieľali Čechov v pomere 13:4. Domáci pokračovali v aktivite aj v prostrednej časti a boli odmenení. V 23. min nahodil puk od modrej čiary Rihards Bukarts a prekvapil Hrubca. Už o 62 sekúnd sa do výbornej streleckej pozície dostal Dzierkals a strelou nad lapačku poslal Lotyšsko do vedenia. V 30. minúte však domáci vyrobili jednu z mála chýb v obrannom pásme a elitný český útok to nekompromisne potrestal. Červenka poslal puk na nekrytého Kubalíka a ten vyrovnal na 2:2. V 39. minúte zabránil už takmer istému gólu lotyšský brankár Šilovs, ktorý predviedol pekný zákrok pri zakončení Černocha. V 46. minúte Lotyši opäť bez váhania nahodili puk po vhadzovaní smerom na Hrubca a strela Cibulskisa s prispením teču brániaceho Jordána skončila v bránke - 3:2. Outsider zápasu však napokon nápor Česka nezvládol a pasívna hra sa mu vypomstila. V 57. minúte ukázal prehľad v hre Červenka, ktorý pripravil gólovú pozíciu Kempnému a ten poslal zápas do predĺženia. V ňom sa čakalo na gól až do poslednej minúty, v ktorej rozhodol o dvojbodovom víťazstve domáceho tímu Batna.