Lotyši zdolali Francúzov v A-skupine, dvojgólový Ločmelis

A-skupina MS:



Francúzsko - Lotyšsko 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)



Góly: 16. Fabre (Boscq, Crinon) - 36. Dzierkals, 43. Zile (Komuls, Balcers), 59. Ločmelis, 60. Ločmelis (Tralmaks). Rozhodcovia: Brander (Fín.), Tscherrig (Švaj.) – Hynek (ČR), Lundgren (Švéd.), vylúčení: 4:2 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 7564 divákov.



Francúzsko: Papillon – Gallet, Llorca, Crinon, Boscq, Spinozzi, Guebey, Coulaud – Colotti, Bellemare, Fabre – T. Bozon, Dair, Perret – Bertrand, Boudon, Rech – Treille, Ritz, K. Bozon – Leclerc

Lotyšsko: Gudlevskis – Rubins, Jaks, Zile, Freibergs, Komuls, Mamčics, Cibulskis – Ravinskis, Ločmelis, Daugavinš – Tralmaks, Prohorenkovs, Balcers – Dzierkals, Batna, Andersons – Lavinš, Egle, Bukarts

Štokholm 10. mája (TASR) - Hokejisti Lotyšska uspeli vo svojom prvom zápase na majstrovstvách sveta. V sobotnom súboji v štokholmskej A-skupine zdolali Francúzsko 4:1. Góly víťazov strelili Martins Dzierkals, Kristaps Zile a dvakrát Dans Ločmelis, v drese súpera sa presadil Dylan Fabre.Lotyši sa vo svojom druhom zápase na turnaji predstavia v nedeľu o 16.20 h proti Kanade, Francúzi nastúpia v rovnaký deň o 20.20 proti Fínsku.Francúzi vystrelili v prvej tretine na bránku iba dve strely, no napriek tomu ju vyhrali 1:0. V 16. minúte nahodil puk na bránku Boscq, jeho strelu pohotovo tečoval Fabre. Naopak všetky lotyšské pokusy dokázal zneškodniť brankár Papillon, Lotyši nevyužili ani 16 sekúnd presilovky 5 na 3. V druhej tretine sa hral otvorený hokej, oba tímy mali niekoľko gólových šancí, napokon udreli len Lotyši. Chybu Francúzov využil vo vlastnom oslabení Dzierkals a vyrovnal na 1:1. Lotyšom vyšiel vstup do tretej tretiny, vytvorili si veľký tlak a po nahodení puku od Zileho rozhodli o svojom triumfe. Ten ešte poistil dvoma gólmi do prázdnej bránky Ločmelis.1. Švédsko 2 2 0 0 0 9:2 62. Kanada 1 1 0 0 0 4:0 33. Lotyšsko 1 1 0 0 0 4:1 34. Fínsko 1 1 0 0 0 2:1 3------------------------------5. Francúzsko 1 0 0 0 1 1:4 06. Rakúsko 2 0 0 0 2 3:6 07. Slovinsko 1 0 0 0 1 0:4 08. Slovensko 1 0 0 0 1 0:5 0