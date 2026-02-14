Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 14. február 2026Meniny má Valentín
Lotyši zdolali Nemcov v C-skupine a pripísali si prvú výhru

Foto zo zápasu. Foto: TASR/AP

Lotyši odohrajú v C-skupine ešte duel s Dánmi v nedeľu o 19.10 h, zatiaľ čo Nemci sa v nedeľu o 21.10 h stretnú s USA.

Autor TASR
Miláno 14. februára (TASR) - Hokejisti Lotyšska zvíťazili nad Nemeckom 4:3 v sobotnom dueli C-skupiny. Pripísali si tak prvé víťazstvo na ZOH 2026 a v tabuľke sa bodovo vyrovnali svojmu súperovi aj Američanom, ktorých čakal v sobotu o 21.10 h zápas proti Dánsku.

Foto zo zápasu.
Foto: TASR/AP


ZOH 2026 - hokej, C-skupina:

Nemecko - Lotyšsko 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)

Góly: 3. Reichel (Kahun, Kälble), 17. Kälble (Tiffels), 58. Stützle (Draisaitl, Peterka) - 16. Ločmelis (Girgensons, Krastenbergs), 29. Ločmelis (Balcers, Balinskis), 49. Tralmaks (Girgensons, Jaks), 52. Krastenbergs (Daugavinš, Šmits). Rozhodcovia: Dwyer (Kan.), MacFarlane (USA) – Cherrey (Kan.), Hautamaki (Fín.), vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0

Nemecko: Grubauer – Seider, Wagner, Wissmann, J. Müller, Gawanke, Kälble, M. Müller – Tiffels, Draisaitl, Samanski – Stachowiak, Stützle, Peterka – Kahun, Michaelis, Reichel – Ehl, Sturm, Rieder

Lotyšsko: Šilovs – Balinskis, Rubins, Zile, Jaks, Mamčics, Šmits, Cibulskis – Tralmaks, Girgensons, Vilmanis – Krastenbergs, Blugers, Daugavinš – Balcers, Ločmelis, Ri. Bukarts – Dzierkals, Batna, Ravinskis – Ro. Bukarts

Foto zo zápasu.
Foto: TASR/AP


Nemci otvorili skóre už v úvode 3. minúty, keď sa Lukas Reichel dostal do úniku a strelou popod vyrážačku prekonal Artursa Šilovsa. Lotyši vyrovnali na 1:1 v 16. minúte vo svojej prvej presilovke zásluhou Dansa Ločmelisa, ktorý dostal zľava prihrávku pred odkrytú bránu. Zverenci Harolda Kreisa si ale prinavrátili vedenie už o vyše minúty hry neskôr. Aj Lukas Kläble našiel priestor pod Šilovsovou vyrážačkou a skóroval na 2:1. Lotyši ale opäť odpovedali, tentokrát v početnej prevahe o dvoch hráčov, keď Ločmelis v 29. minúte z pravého kruhu pridal svoj druhý presný zásah v stretnutí a vyrovnal na 2:2.

Zverenci Harijsa Vitolinša sa presadili aj v hre päť na päť, krátko po ubránenom oslabení unikol Eduards Tralmaks z pravého krídla a v 49. minúte prekonal Philippa Grubauera. O tri minúty hry neskôr odskočili Lotyši na dvojgólový rozdiel po spolupráci dvoch bývalých hráčov Michaloviec. Kaspars Daugavinš spoza brány našiel medzi kruhmi Renarsa Krastenbergsa, ktorý sa nemýlil. Nemci znížili na konečných 3:4 v hre bez brankára v 58. minúte, keď útočník Ottawy Senators Tim Stützle zblízka pretlačil puk za bránkovú čiaru.



tabuľka C-skupiny:

1. USA 1 1 0 0 0 5:1 3

2. Lotyšsko 2 1 0 0 1 5:8 3

3. Nemecko 2 1 0 0 1 6:5 3

4. Dánsko 1 0 0 0 1 1:3 0

.

