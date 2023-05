Lotyši zdolali Nórov 2:1, Olimb: Je to o presilovkách

B-skupina (Riga):



Lotyšsko - Nórsko 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)



Góly: 24. Abols (Balcers, Daugavinš), 24. Andersons (Keninš) - 35. Hoff (Östrem Salsten). Rozhodcovia: Bloski (Kan.), Schrader (Nem.) - Davies (USA), Niittylä (Fín.), vylúčení: 7:8 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 6872 divákov.



Lotyšsko:



Šilovs - Balinskis, Zile, Mamčics, Jaks, Čukste, Freibergs, Cibulskis - Daugavinš, Abols, Balcers - Dzierkals, Batna, Rob. Bukarts - Keninš, Smirnovs, Andersons - Indrašis, Džerinš, Rich. Bukarts



Nórsko:



Haukeland - Nörstebö, Lilleberg, Andersen, Johannesen, Kasastul, Krogdahl, Hansen - T. Olsen, Vikingstad, Berg-Paulsen - Martinsen, Trettenes, Olden - Hof, Östrem Salsten, Vesterheim

tabuľka B-skupiny:



1. Švajčiarsko 3 3 0 0 0 15:0 9



2. Kanada 3 2 1 0 0 13:3 8



3. Česko 3 2 0 1 0 11:7 7



4. Lotyšsko 4 1 1 0 2 7:12 5



------------------------------------



5. SLOVENSKO 3 1 0 1 1 5:6 4



6. Nórsko 4 1 0 1 2 5:9 4



7. Kazachstan 3 0 1 0 2 5:13 2



------------------------------------



8. Slovinsko 3 0 0 0 3 2:13 0

Tampere/Riga 12. mája (TASR) - Lotyšskí hokejisti vyhrali v stredu v B-skupine 86. MS nad Nórskom 2:1. Domáci, hnaní v Rige hlučným publikom, nedokázali skôr rozhodnúť napriek streleckej prevahe, na druhej strane Nóri, ktorí na šampionáte využili prvé dve presilovky, prehajdákali ďalších 16 v sérii.Lotyši sa v piatok o 15.20 (SELČ) stretnú so Slovinskom, Nóri si dva dni oddýchnu a v sobotu o 11.20 nastúpia proti Čechom.Prvé dve tretiny sa niesli jasne v znamení hernej prevahy domácich a to aj napriek trom presilovkám Nórov. Tí ich hrali priam katastrofálne, v prvej nielenže nevystrelili, ale s pukom v pásme vydržali len pár sekúnd. Lotyši v snahe za každú cenu streliť gól, nechávali súperovi priestor na prečíslenia, ale chýbala kvalita v zakončení. Podobne aj na strane mierneho favorita, ktorý však streleckú nemohúcnosť predsa zlomil v presilovke na začiatku druhej časti. Domáci hnaní publikom vzápätí po ďalšej peknej kombinácii zvýšili na 2:0 a neustále súpera "dusili". Nóri sa v druhom dejstve dostali k prvej a jedinej strele do priestoru medzi žrde až po 14 minútach, ale Hoff z nej znížil. Lotyši mali v tejto fáze 17 striel na bránku.. Tento moment určil ráz tretej časti, Lotyši nechali sprvoti otvorenú hru a keď sa im v úvodnej 10-minútovke nepodarilo skórovať, postupne sa sťahovali do ulity. Nóri potom opäť predviedli, že početná výhoda je pre nich trest a v následnej hre 4na4 Haukeland zlikvidoval obrovskú šancu Balinskisa. Záverečná presilovka s odvolaným brankárom Nórom opäť našepkala, že hokej je nielen o korčuľovaní a fyzických súbojoch."Odohrali sme dobrý zápas, blokovali sme strely, dali sme dva góly. V prvej časti sme nedokázali využiť veľa veľkých šancí. V závere sme nepanikárili. Stále je náš cieľ postup do štvrťfinále.""Je to pre nás nedobrý výsledok v takom tesnom zápase. Mohli sme uspieť, ale to by sme museli využívať presilovky. Je to v mnohom o presilovkách."