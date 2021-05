Lotyši zdolali Taliansko 3:0 a sú na čele B-skupiny

MS 2021 B-skupina:



Lotyšsko - Taliansko 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)



Góly: 33. Karsums (Krastenbergs), 59. Darzinš (Džerinš, Freibergs), 60. Karsums. Rozhodovali: Bruggeman (USA), Gouin (Kan.) - Constantineau (Fr.), McCrank (Kan.), vylúčení: 3:4 na 2 min, navyše: Keninš 10 min za vrazenie na mantinel, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Lotyšsko: Punnenovs - Freibergs, Kulda, Rubins, Balinskis, Cibulskis, Sotnieks, Zile - Marenis, Meija, Krastenbergs - Darzinš, Abols, Daugavinš - Rob. Bukarts, Džerzinš, Rih. Bukarts - Keninš, Indrašis, Dzierkals - Karsums

Taliansko: Fazio - Glira, Spornberger, Casetti, Pietroniro, Miglioranzi, Marchetti, Gios, Soracreppa - Frigo, Bardaro, Magnabosco - Frank, Petan, Miceli - Hochkofler, Pitschieler, Gliati - Deluca, Andergassen, Galimberti

Riga 24. mája (TASR) - Lotyšskí hokejisti vyhrali v pondelok na MS v lotyšskej Rige nad Talianskom 3:0. V treťom súboji B-skupiny si pripísali druhé víťazstvo a so siedmimi bodmi sú priebežne na čele tabuľky. O dva góly sa postaral Martins Karsums.Lotyši majú najbližšie dva dni pauzu a vo štvrtok sa stretnú o 15.15 h s USA, Taliansko, ktoré prehralo všetky tri svoje zápasy, nastúpi v rovnaký deň o štyri hodiny neskôr proti Fínsku.Prvú väčšiu šancu v zápase mali talianski hokejisti, keď Frigo v 2. minúte nebezpečne preveril Punnenovsa, ale potom už prebrali taktovku hry favorizovaní Lotyši. Na bránku ich súpera sa valil jeden útoku za druhým, no domáci hokejisti si v prvej tretine, v ktorej prestrieľali súpera 14:6, vylámali zuby na Faziovi. Ten vychytal tutovky Keninša, Abolsa i samostatný únik Džerinša v oslabení. Lotyši pokračovali vo veľkom nápore aj v druhom dejstve a svoju dominanciu v ňom strelecky ešte zvýraznili pomerom 17:3, tentokrát už aj s gólovou radosťou v 33. minúte. Taliani pokazili rozohrávku vo vlastnom obrannom pásme, puku sa zmocnil na pravom kruhu Karsums, ktorý ho potiahol pred bránku a na dvakrát prekonal Fazia - 1:0. V 37. minúte sa Lotyši tešili z dvojgólového vedenia, ale zásah Indrašisa neplatil, keďže puk dorazil do bránky korčuľou. V úvode tretej časti pokazil videorozhodca radosť aj Talianom, gól Petana zo 42. minúty neplatil pre tesný ofsajd. V 47. minúte sa ten istý hráč predviedol ďalšou peknou akciou, no s jeho strelou z otočky si poradil Punnenovs. Taliani to v závere skúsili bez Fazia, ale neúspešne, do prázdnej bránky skórovali ešte Darzinš a Karsums.