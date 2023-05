Lotyši zdolali USA 4:3 po predĺžení a získali na MS historický bronz

MS o bronz:

USA - Lotyšsko 3:4 pp (2:2, 0:0, 1:1 - 0:1)



Góly: 10. Grimaldi (Perunovich, Bjork), 20. Grimaldi (Perunovich, Coronato), 47. Coronato (Samberg, O'Connor) - 8. Rob. Bukarts (Rih. Bukarts, Dzierkals), 17. Jaks (Rih. Bukarts, Indrašis), 55. Rubins (Ločmelis, Rih. Bukarts), 62. Rubins (Daugavinš, Jaks). Rozhodovali: Hribik (ČR), Sewell (V.Brit.) - Hautamäki (Fín.), Wyonzek (Kan.), vylúčení: 5:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 11.033 divákov.



USA: DeSmith - Perbix, Samberg, Perunovich, Kleven, Mackey, Thrun, Hutson - A. Tuch, Bonino, Grimaldi - Garland, O'Connor, Eyssimont - Gauthier, Tynan, Mazur - Coronato, Brown, Farrell - Bjork

Lotyšsko: Šilovs - Balinskis, Zile, Rubins, Jaks, Čukste, Freibergs, Cibulskis - Daugavinš, Abols, Balcers - Dzierkals, Batna, Rob. Bukarts - Krastenbergs, Smirnovs, Andersons - Indrašis, Ločmelis, Rih. Bukarts - Keninš

Tampere 28. mája (TASR) - Lotyšskí hokejisti získali na 86. majstrovstvách sveta bronzové medaily. V nedeľnom súboji o 3. miesto v Tampere zdolali USA 4:3 po predĺžení. Ich hrdinom bol obranca Kristians Rubins, ktorý v 55. minúte vyrovnal na 3:3 a v 62. minúte rozhodol o triumfe svojho tímu.Lotyši vybojovali historicky prvý cenný kov na MS, až do tohto šampionátu bolo ich stropom štvrťfinále. Američanom nestačili ani dva góly Rocca Grimaldiho, ktorý sa dostal so 14 bodmi (7+7) na čelo produktivity MS. USA na druhom šampionáte za sebou neuspeli v dueli o 3. miesto, vlani podľahli Česku. Naposledy získali medailu na MS 2021, z Rigy si odniesli bronz.Vo finále sa o 19.20 SELČ v Nokia Arene v Tampere stretnú Kanada s Nemeckom.Už v 2. min zasiahol Garland pri mantineli do tváre Rihardsa Bukartsa, ten zostal s krvavým zranením ležať na ľade, rozhodcovia však útočníka USA nepotrestali. Lotyši si zahrali presilovku až po vylúčení Mazura. Keninša v nej ešte vychytal DeSmith, no vzápätí už otvoril skóre Roberts Bukarts, ktorý po prihrávke Rihardsa Bukartsa zblízka nedal šancu brankárovi. USA odpovedali o dve minúty, nepokrytý Grimaldi si potiahol puk až do pravého kruhu a zavesil od žŕdky - 1:1. USA pokračovali v tvrdej hre, A. Tuch poslal na mantinel Čuksteho, ktorý zranený zamieril do šatne. V 16. min Ločmelis nevyužil rýchly brejk, Lotyšov dostal do vedenia až Jaks, ktorý dotlačil za čiaru puk po akcii Rih. Bukartsa. USA stihli ešte do prestávky zareagovať, v presilovke strelou z prvej vyrovnal opäť Grimaldi.Američania sa snažili v druhej tretine presadiť svojou typickou hrou založenou na neustálom korčuľovaní a dlhom držaní puku. Šilovs musel byť v strehu, podržal svoj tím po koncovke Bonina, po Bjorkovej strele ho zachránila žŕdka. Lotyši, hnaní početnými fanúšikmi v Nokia Arene, sa už dostávali do ofenzívnych akcií oveľa menej ako v úvodnej časti. V polovici stretnutia mohol DeSmitha prekonať Batna, ale v rozhodujúcej chvíli zlomil hokejku. Americký tlak silnel, súper odolával iba vďaka svojej obetavosti a chvíľami aj s prispením šťastia.V úvode tretej tretiny brzdili hru vylúčenia a časté prerušenia. Potom sa Američania opäť dostali do tempa a v 47. min po strele Samberga dorazil puk do odkrytej siete Coronato - 3:2. To zobudilo pobaltský tím, Abols však po rýchlom výpade trafil iba betón DeSmitha a Batna spomedzi kruhov minul súperovu bránku. V 55. min sa Lotyši dočkali, Rubins strelou od modrej čiary prekonal DeSmitha, ktorý mal zakrytý výhľad. Lotyši zacítili šancu a tlačili sa pred bránku USA, v skrumáži neuspeli Ločmelis a Abols s Balcersom. Potom mali aj kus šťastia, keď po Mazurovom teči zazvonila žŕdka a Coronatov výpad vzápätí hasil Šilovs. V infarktovom závere riadneho hracieho času neuspel v nájazde ani Abols.Duel tak dospel až do predĺženia. Lotyši v ňom ani nepustili súpera k puku. Rozhodla 62. minúta, keď Daugavinš prekorčuľoval protihráča a jeho akciu dokončil Rubins, ktorý z prvej prepálil DeSmitha a rozhodol.