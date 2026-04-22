< sekcia Šport
Lotyši zvíťazili v príprave nad domácim Fínskom 2:1 pp
Fíni aj Lotyši sa na májových MS vo Švajčiarsku predstavia v A-skupine v Zürichu.
Autor TASR
Lahti 22. apríla (TASR) - Hokejisti Lotyšska vyhrali v stredajšom prípravnom stretnutí pred majstrovstvami sveta nad domácim Fínskom 2:1 po predĺžení. O víťazstve pobaltského tímu rozhodol v 65. minúte Oskars Batna. Fíni aj Lotyši sa na májových MS vo Švajčiarsku predstavia v A-skupine v Zürichu.
prípravný zápas pred MS:
Fínsko - Lotyšsko 1:2 pp (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1)
Góly: 33. Puistola - 8. Andersons, 65. Batna
Fínsko - Lotyšsko 1:2 pp (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1)
Góly: 33. Puistola - 8. Andersons, 65. Batna