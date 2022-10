Lotyšky v Šali s obmeneným kádrom, Bujnochová: Tešíme sa

Šaľa 31. októbra (TASR) - Slovenské hádzanárky začali v pondelok s prípravou na dvojzápas proti Lotyšsku. S pobaltským družstvom si zmerajú sily v I. fáze kvalifikácie o postup na MS 2023 a úvodné stretnutie odohrajú v stredu o 19.00 h v Šali.



Minulý týždeň absolvovali zverenky trénera Jorgeho Dueňasa dva prípravné zápasy proti Čiernej Hore. Účastníčkam tohtoročných ME podľahli v prvom stretnutí 20:37, v sobotu podali lepší výkon, napriek tomu však prehrali 24:33. V stredu sa budú musieť zaobísť bez zranenej pivotky Nikolety Trúnkovej.



"V Čiernej Hore sme odohrali dva rozdielne duely. V prvom nám chýbala koncentrácia, z môjho pohľadu to bol veľmi zlý výkon. V druhom súboji sme už dokázali hrať na našej úrovni. Netreba zabúdať, že sme čelili veľmi dobrému tímu, ktorý sa pripravuje na majstrovstvá Európy v domácom prostredí,“ uviedol reprezentačný tréner Dueňas na pondelkovom brífingu v Šali pre Slovenský zväz hádzanej (SZH).



Najlepšia strelkyňa bola v Podgorici pravá spojka Barbora Lancz, ktorá vsietila 18 gólov (8+10). "Prvý súboj sme začali veľmi bojazlivo, čo bol náš problém v obrane i v útoku. Z môjho pohľadu bol piatkový súboj viac o učení sa, sobotňajší sme začali lepšie a bojovnejšie," zhodnotila Lancz prípravu na Balkáne.



Lotyšsko je pre Slovenky neznámym súperom a do Šale by malo prísť s obmenením kádrom. "Zatiaľ nemáme o našom najbližšom súperovi veľa informácií, lebo v súčasnom kádri je 90 percent iných hráčok ako v predchádzajúcich vystúpeniach Lotyšska. Ja sa na stredajší zápas teším, myslím si, že rovnako aj ostatné dievčatá," povedala spojka Karin Bujnochová.



Slovenky budú odohrajú odvetný zápas v nedeľu 6. novembra o 14.10 SEČ v meste Valmiera. "Atmosféra v Šali je vždy skvelá. Budeme sa snažiť podať čo najlepší výkon,“ dodala Bujnochová.