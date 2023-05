Lotyšskí hokejisti deklasovali Kazachstan

Kazachstan - Lotyšsko 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)



Góly: 16. Ri. Bukarts (Dzierkals, Jaks), 18. Batna (Zile), 22. Dzierkals (Batna, Ro. Bukarts), 30. Abols (Daugavinš, Balcers), 40. Indrašis (Ri. Bukarts, Freibergs), 50. Daugavinš (Balcers, Abols), 52. Abols (Balcers, Daugavinš). Rozhodovali: Huerlimann (Švaj.), MacFarlane (USA) - Hynek (ČR), SYNEK (SR), vylúčení: 5:3 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 9200 divákov.



Kazachstan: Šutov (41. Bojarkin) - Danijar, Beketajev, Polochov, Orechov, Butenko, Dichanbek, Koroľov, Gajtamirov - Rymarev, Šestakov, Starčenko - Michajlis, Grenc, Savickij - Omirbekov, Muchametov, Muratov - Kajyržan, Mangisbajev, Rachmanov



Lotyšsko: Šilovs - Balinskis, Zile, Cibulskis, Jaks, Čukste, Freibergs, Bergmanis - Daugavinš, Abols, Balcers - Dzierkals, Batna, Rob. Bukarts - Krastenbergs, Smirnovs, Andersons - Indrašis, Džerinš, Rich. Bukarts - Ločmelis

1. Švajčiarsko 5 5 0 0 0 22:4 15*



2. Česko 5 4 0 1 0 19:9 13*



3. Kanada 5 3 1 0 1 20:7 11*



4. Lotyšsko 6 3 1 0 2 17:14 11



---------------------------------



5. SLOVENSKO 5 1 0 2 2 10:14 5



6. Kazachstan 6 0 2 0 4 10:28 4



7. Nórsko 5 1 0 1 3 5:11 4



---------------------------------

Riga 20. mája (TASR) - Lotyšskí hokejisti deklasovali v sobotňajšom zápase B-skupiny MS Kazachstan 7:0. Upevnili si 4. miesto v tabuľke, na konte majú 11 bodov a postup do štvrťfinále vo svojich rukách. Ak by aj Slováci, ktorí momentálne zaostávajú o šesť bodov, vo zvyšných dvoch dueloch v skupine zvíťazili v riadnom hracom čase nad Slovinskom a Nórskom, Lotyšom bude v ich záverečnom dueli proti Švajčiarsku (v utorok 19.20 SELČ) stačiť k postupu zisk bodu, teda dostať zápas do predĺženia.Domáci viedli vo vypredanej Arene Riga už po prvej tretine 2:0, odpor súpera definitívne zlomili v 22. minúte po kontroverznom treťom góle Martinša Dzierkalsa. Kazachovia už potom nedokázali odolávať rozbehnutým súperom a inkasovali ešte štyrikrát. Jedným z čiarových rozhodcov zápasu bol Slovák Šimon Synek. Kazachovia ešte nemajú istotu záchrany v elitnej kategórii. Na záverečný duel v skupine nastúpia v pondelok o 19.20 h proti poslednému Slovinsku, ktoré deň predtým čaká duel so slovenskými reprezentantmi.Lotyši mali v I. tretine mierne strelecky navrch, vypredaná Arena Riga čakala na prvý gól do 16. minúty, keď sa presadil Rihards Bukarts. O dve minúty zvýšil náskok Batna. Kazachovia však tiež mali svoje šance, Šilovsa zamestnali Beketajev i Šestakov. Domácim odolávali až do 22. minúty, keď prišiel kontroverzný moment. Dzierkals natlačený protihráčom vrazil do kazašského brankára Šutova a spolu s ním nabral aj bránku. Puk sa následne dostal za bránkovú čiaru, ale až v momente, keď bola bránka posunutá, navyše útočník zamedzil v bránkovisku zákroku Šutova, ktorého fauloval. Rozhodcovia skonzultovali situáciu s videorozhodcom a gól napokon uznali, čo vyvolalo veľké protesty Kazachov. Navyše Lotyši dostali aj presilovku, keďže súper neuspel s trénerskou výzvou ohľadom nedovoleného bránenia brankárovi. Po tomto momente sa už nedokázali Kazachovia vrátiť späť do zápasu. Naopak, rozbehnutí domáci ešte do prestávky zvýšili na 5:0 a v tretej tretine pridali ďalšie dva góly. Gólostroj zavŕšil v 52. minúte v presilovke svojím druhým presným zásahom Abols.8. Slovinsko 5 0 0 0 5 6:22 0*-istá účasť vo štvrťfinále