Lotyšskí hokejisti zvíťazili nad Rakúskom 4:2
Slovenská reprezentácia sa od 14.45 h postavila v priamom súboji o prvenstvo proti domácemu výberu Nemecka.
Autor TASR
Landshut 9. novembra (TASR) - Lotyšskí hokejisti uzavreli svoje účinkovanie na Nemeckom pohári víťazstvom nad Rakúskom 4:2. Bol to pre nich jediný triumf na turnaji v Landshute, rovnako jednu výhru v troch dueloch majú na konte Rakúšania. Slovenská reprezentácia sa od 14.45 h postavila v priamom súboji o prvenstvo proti domácemu výberu Nemecka. Slovákom stačilo na zaistenie si úspešnej obhajoby 1. miesta získať bod.
Nemecký pohár - sumár:
Lotyšsko - Rakúsko 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)
Góly: 43. a 60. Krastenbergs, 32. Smirnovs, 50. Indrašis - 52. Sollinger, 53. Schneider
