Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 9. november 2025Meniny má Teodor
< sekcia Šport

Lotyšskí hokejisti zvíťazili nad Rakúskom 4:2

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Slovenská reprezentácia sa od 14.45 h postavila v priamom súboji o prvenstvo proti domácemu výberu Nemecka.

Autor TASR
Landshut 9. novembra (TASR) - Lotyšskí hokejisti uzavreli svoje účinkovanie na Nemeckom pohári víťazstvom nad Rakúskom 4:2. Bol to pre nich jediný triumf na turnaji v Landshute, rovnako jednu výhru v troch dueloch majú na konte Rakúšania. Slovenská reprezentácia sa od 14.45 h postavila v priamom súboji o prvenstvo proti domácemu výberu Nemecka. Slovákom stačilo na zaistenie si úspešnej obhajoby 1. miesta získať bod.



Nemecký pohár - sumár:

Lotyšsko - Rakúsko 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)

Góly: 43. a 60. Krastenbergs, 32. Smirnovs, 50. Indrašis - 52. Sollinger, 53. Schneider
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: November priniesol slnko, príde aj sneh?

Takáč: Podporujme slovenské ryby, patria medzi najzdravšie potraviny

Ochrana prírody: Od apríla bolo eliminovaných 201 medveďov

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená slovenská herečka