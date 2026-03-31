Lotyšsko a Luxembursko zvládli aj odvety a udržali sa v C-divízii
Luxembursko poputuje do 4. skupiny k Islandu, Bulharsku a Estónsku. Lotyši doplnia v druhej skupine Čiernu Horu, Arménsko a Cyprus.
Autor TASR
Bratislava 31. marca (TASR) - Futbalisti Lotyšska a Luxemburska sa udržali v C-divízii Ligy národov. V utorok zopakovali v domácich odvetách baráže o účasť v „céčku“ víťazstvá z prvého zápasu. Lotyšsko zvíťazilo v Rige podobne ako v dueli na pôde Gibraltáru 1:0. Hráči Luxemburska zdolali oslabenú Maltu 3:0 a nadviazali na výhru 2:0.
Liga národov - baráž o účasť v C-divízii
odvety:
Lotyšsko - Gibraltár 1:0 (0:0)
Góly: 90+3. Černomordijs
/prvý zápas: 1:0, Lotyšsko sa udržalo v C-divízii/
Luxembursko - Malta 3:0 (1:0)
Góly: 20. V. Thill, 51. Sinani, 70. De Sousa, ČK: 64. Mbong (Gibraltár) po druhej ŽK
/prvý zápas: 2:0, Luxembursko sa udržalo v C-divízii/
