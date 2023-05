Lotyši zaspali úvod a Kanade povolili výhru 0:6 v A-skupine

B-skupina (Riga):



Lotyšsko - Kanada 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)



Góly: 1. Crouse (Glass, Krebs), 5. Laughton (Weegar, Middleton), 29. Weegar (Quinn, Toffoli), 36. Blais (Krebs, Hunt), 54. Veleno (Weegar), 56. McBain (Carcone, Fantilli). Rozhodcovia: Heikkinen (Fín.), Hribik (ČR) - Hofer (Nem.), Yletiynen (Švéd)., vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 9260 divákov.



Lotyšsko: Punnenovs (5. Šilovs) - Balinskis, Zile, Mamčics, Jaks, Čukste, Freibergs, Cibulskis - Daugavinš, Abols, Andersons, - Indrašis, Batna, Rob. Bukarts - Balcers, Ločmelis, Keninš - Dzierkals, Džerinš, Rich. Bukarts



Kanada: Montembeault - Weegar, Middleton, Barron, Bear, Myers, Joseph, Hunt - Blais, Veleno, Lucic - Carcone, McBain, Fantilli - Toffoli, Laughton, Quinn - Crouse, Glass, Krebs

Tampere/Riga 12. mája (TASR) - Kanadskí hokejisti povrdili v piatok v prvom vystúpení v B-skupiny 86. MS rolu favorita a zdolali Lotyšsko 6:0 V Rige domáci zaspali úvod, gól dostali už v prvej minúte a po druhom v 5. minúte vystriedali brankárov.Kanaďania nastúpia v nedeľu o 11.20 (SELČ) proti Slovinsku, Lotyši sú už v sobotu o 19.20 súperom Slovenska. Oba tímy sa v tomto zápase bojujú o prvé body šampionátu.Lotyši sa hneď v prvom striedaní dostali do šance, ale vzápätí v 52. sekunde inkasovali. To ich tak obarilo, že do s pukom do útočného pásma a dostali až po ďalších zhruba 8 minútach, to už však po druhom góle vystriedali brankárov. V druhej časti tretiny sa domáci postupne dostali do zápasu, dostávali Kanaďanov pod tlak, ale napriek viacerým možnostiam znížiť stratu nedokázali. V druhej časti Kanada už rozmach súperovej hry neumožnila, favorit prevzal opäť aj streleckú aktivitu a vedenie zveľadil o ďalšie dva góly. Podobný priebeh malo aj tretie dejstvo.