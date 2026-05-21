Lotyšsko podľahlo Fínsku vysoko 1:7, Suomi sú stále stopercentní
Autor TASR
Zürich 21. mája (TASR) - Hokejisti Fínska deklasovali vo štvrtkovom zápase A-skupiny MS Lotyšsko 7:1. V dueli sa gólovo presadilo osem rôznych strelcov. Fíni si tak aj po štyroch stretnutiach držia stopercentnú bilanciu, zatiaľ čo Lotyšsko má na konte naďalej tri body.
„Suomi“ čaká ďalší duel v piatok o 20.20 h proti Veľkej Británii, zatiaľ čo Lotyši budú mať deň voľna a v sobotu o 12.20 h sa stretnú s USA.
Skóre sa menilo prvýkrát najrýchlejšie v rámci doterajšieho priebehu šampionátu, keď Lotyši viedli už po 10 sekundách. Zaváhanie súpera využil Vilmanis, ktorý spoza bránky našiel presne zakončujúceho Balcersa. Ten si pripísal už piaty presný zásah na šampionáte a osamostatnil sa na čele priebežného poradia strelcov. Fíni však ešte v prvej tretine otočili stav vo svoj prospech. V 6. minúte sa presadil pred bránkou Björninen a v 11. minúte pri pretrvávajúcom tlaku po konci presilovky vystrelil presne Jokiharju. Na 3:1 pre „Suomi“ zvýšil v 16. minúte Mäenalanen, keď svoj samostatný únik zakončil pomedzi betóny Mitensa, ktorý dochytal uplynulú sezónu v službách Banskej Bystrice. V prostrednej časti videli diváci v Zürichu iba jeden gól. V 29. minúte sa oň postaral zblízka Merelä, keď dostal prihrávku spoza bránky. Fíni mali v úvode tretieho dejstva k dispozícii presilovku o dvoch mužov a následne aj početnú výhodu o jedného hráča. V oboch prípadoch skórovali, keď sa najprv Lundell presadil z dorážky a o pol minúty hry neskôr vyhnal Mitensa z bránky Puistola, ktorý taktiež dorážal. Na 7:1 pre „krajinu tisícich jazier“ zvýšil po úspešne ubránenom oslabení v 46. minúte Räty, keď usmernil do bránky puk, ktorý zapadol ponad Grigalsa.
MS v hokeji - A-skupina (Zürich):
Lotyšsko - Fínsko 1:7 (1:3, 0:1, 0:3)
Góly: 1. Balcers (Vilmanis) – 6. Björninen (Jokiharju, Merelä), 11. Jokiharju (Puistola, Lehtonen), 16. Mäenalanen (Björninen), 29. Merelä (Mäenalanen, Björninen), 41. Lundell (Granlund, Barkov), 42. Puistola (Lehtonen, Kuokkanen), 46. Räty (Hämeenaho, Lehtonen). Rozhodcovia: Borga (Švaj.), MacFarlane (USA) - Beresford (V.Brit.), Schlegel (Švaj.), vylúčení: 6:7 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 8932 divákov.
Lotyšsko: Mitens (42. Grigals) - Šmits, Cibulskis, Freibergs, Andžans, Bindulis, Mamčics, Zile, Tumanovs - Vilmanis, Smirnovs, Balcers - Dzierkals, Batna, Krastenbergs - Skrastinš, Egle, Lapinskis - Buncis, Prohorenkovs, Murnieks
Fínsko: Annunen - Heinola, Jokiharju, Lehtonen, Saarijärvi, Määttä, Matinpalo, Seppälä - Granlund, Barkov, Hämeenaho - Manninen, Lundell, Puljujärvi - Puistola, Räty, Erholtz - Mäenalanen, Björninen, Merelä - Kuokkanen
hlasy po zápase /zdroj: TV JOJ/:
Aleksander Barkov, kapitán Fínska, jedna asistencia v zápase: „Hrali sme výborne. Lotyši nám dali gól hneď z prvého striedania a ukázali, že sú nebezpečný tím, ale vzápätí sme zareagovali a odohrali solídny zápas. S tým môžeme byť spokojní, ale stále je čo zlepšiť. Mikael Granlund je legenda a naozaj si užívam súhru s ním. Som šťastný, že je tu s nami a teším sa na ďalšie zápasy s ním.“
Rudolfs Balcers, kapitán a strelec prvého gólu Lotyšska: „Mali sme dobrý začiatok. Poviete si, že to by vás mohlo naštartovať, ale zobudili sme akurát tak Fínov, ktorí potom začali hrať. Som rád, že mi to tam padá, ale bol by som šťastnejší, ak by sme dávali viac gólov ako tím a vyhrali viac zápasov. Boj o postup do štvrťfinále bude náročný, pôjdeme od zápasu k zápasu. Zanalyzujeme si tento zápas a posnažíme sa prísť na niečo, čo by nám mohlo pomôcť.“
tabuľka A-skupiny:
1. Švajčiarsko 4 4 0 0 0 22:4 12
2. Fínsko 4 4 0 0 0 20:5 12
3. Rakúsko 4 3 0 0 1 12:14 9
4. USA 4 1 1 0 2 12:13 5
----------------------------------
5. Maďarsko 3 1 0 0 2 8:8 3
6. Lotyšsko 4 1 0 0 3 6:14 3
7. Nemecko 4 0 0 1 3 5:15 1
----------------------------------
8. V. Británia 3 0 0 0 3 3:15 0
