Lotyšsko porazilo Slovinsko 5:2, rozhodla druhá tretina

A-skupina MS:



Slovinsko - Lotyšsko 2:5 (0:0, 2:4, 0:1)



Góly: 23. Mahkovec (Simšič), 33. Gregorc – 29. Rubins (Egle, Andersons), 33. Ravinskis (Tralmaks, Jaks), 33. Dzierkals (Andersons), 34. Ločmelis (Mamčics, Tralmaks), 55. Tralmaks (Rubins). Rozhodcovia: Campbell (Kan.), Holm (Švéd.) – Ankerstjerne (Dán.), Niittyla (Fín.), vylúčení: 0:2, presilovky a oslabenia: 0:0, 3423 divákov.



Slovinsko: Horák – Podlipnik, Gregorc, Magovać, Mašič, Štebih, Cosic, Podrekar – Ograjenšek, Török, Sabolič – Drozg, Sitar, Langus – Mahkovec, Simšič, Kapel – Jezovšek, Beričič, Sodja – Macuh



Lotyšsko: Gudlevskis – Jaks, Zile, Rubins, Mamčics, Freibergs, Cibuskis, Komuls – Balcers, Prohorenkovs, Daugavinš – Ravinskis, Ločmelis, Tralmaks – Andersons, Egle, Dzierkals – Bukarts, Buncis, Lavinš

Lotyšský brankár Kristers Gudlevskis (druhý zľava) bráni pred Slovincami Maticom Torokom (vľavo) a Kenom Ograjensekom (vpravo) v zápase A-skupiny Slovinsko - Lotyšsko na MS 2025 v hokeji vo švédskom Štokholme 13. mája 2025. Foto: TASR/AP

tabuľka:



1. Švédsko 3 3 0 0 0 11:3 9



2. Kanada 2 2 0 0 0 11:1 6



3. Lotyšsko 3 2 0 0 1 10:10 6



4. Fínsko 3 1 1 0 1 7:6 5



--------------------------------



5. SLOVENSKO 3 1 0 1 1 5:9 4



6. Rakúsko 3 0 1 0 2 6:8 2



7. Francúzsko 2 0 0 1 1 4:8 1



8. Slovinsko 3 0 0 0 3 3:12 0



Štokholm 13. mája (TASR) - Hokejisti Lotyšska uspeli vo svojom treťom zápase na majstrovstvách sveta vo Švédsku. V utorkovom súboji v štokholmskej A-skupine zdolali Slovinsko 5:2 a v priebežnej tabuľke sa vyšplhali so 6 bodmi na 3. miesto.Zápas rozhodla druhá tretina, v nej padlo šesť gólov, z toho štyri do siete Slovinska. Lotyšský útočník Eduards Tralmaks si v zápase pripísal tri body za gól a dve asistencie.Lotyši nastúpia v ďalšom zápase v stredu o 20.20 proti domácim Švédom, Slovincov čaká po dni voľna vo štvrtok o 16.20 Fínsko.Prvá tretina vyšla herne lepšie hokejistom Slovinska. Pôsobili húževnatejšie, aktívnejšie a odmenou im mohol byť prvý gól, ale zakaždým im v ceste stála dobre postavená bránka Gudlevskisa. Po strelách Jezovšeka a Sitara zachránila Lotyšov žŕdka. Lotyši mali dobrý nástup, ale okrem šance Ravinskisa po strele Ločmelisa si nevypracovali ďalšie výraznejšie šance. Za súperom zaostávali najmä v pohybe. V druhej tretine svoju prevahu využili, keď po strele Simšiča dorazil puk do bránky Mahkovec - 1:0. Lotyši potom pridali na dôraze a odmenou im bol vyrovnávajúci gól Rubinsa. Veľkú šancu vrátiť Slovincom vedenie mal vzápätí Török, ale neuspel. Podarilo sa to však Ravinskisovi a len 21 sekúnd po ňom sa presadil Dzierkals. Slovinci odpovedali gólom Gregorca o ďalších 31 sekúnd, ale len 51 sekúnd po jeho zásahu vrátil Lotyšom vedenie o dva góly Ločmelis. V tretej tretine spečatil lotyšský triumf Tralmaks.