Lotyšsko prehralo proti USA 1:5, favorit zvládol vstup do turnaja
Američania začali podľa očakávania aktívne a Matthew Tkachuk uvoľnil v útočnom pásme svojho brata Bradyho, ktorý v 6. minúte strelou zo strednej vzdialenosti otvoril skóre.
Autor TASR
Miláno 12. februára (TASR) - Hokejisti USA potvrdili pozíciu favorita, keď zdolali Lotyšsko 5:1 vo svojom úvodnom zápase na ZOH v Miláne. O triumfe rozhodli v druhej tretine, v ktorej odskočili súperovi na trojgólový rozdiel.
Oba tímy odohrajú ďalší zápas v sobotu 14. februára. Lotyši nastúpia od 12.10 h proti Nemecku, Američanov čakajú od 21.10 Dáni.
Američania začali podľa očakávania aktívne a Matthew Tkachuk uvoľnil v útočnom pásme svojho brata Bradyho, ktorý v 6. minúte strelou zo strednej vzdialenosti otvoril skóre. O dve minúty mohlo byť už 0:2, no gól Quinna Hughesa neplatil pre ofsajd po trénerskej výzve Lotyšov. Tí v 8. minúte vyrovnali, keď bývalý hráč Michaloviec Krastenbergs zblízka dotlačil puk do bránky - 1:1. Lotyši uspeli s trénerskou výzvou aj v 12. minúte, keď pre postavenie Millera v bránkovisku neplatil gól Nelsona.
Zámorský tím však nepoľavil a v druhej tretien rozhodol o svojom triufe. Nelson sa v 31. minúte už oprávnene radoval, keď si blafákom vychutnal brankára Merzlikinsa. Thompson pridal po úniku tretí gól USA a Nelson bol v 40. minúte na konci efektnej kombinácie - 1:4. Favorit mal duel pod kontrolou a vylúčenie Daugavinša potrestal v 43. minúte Matthews a zvýšil na konečných 1:5.
ZOH 2026, C-skupina
Lotyšsko - USA 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
Góly: 8. Krastenbergs (Girgensons) - 6. B. Tkachuk (M. Tkachuk, Werenski), 31. Nelson (J. Hughes, Trocheck), 38. Thompson (Eichel, Q. Hughes), 40. Nelson (J. Hughes, M. Tkachuk), 43. Matthews (Eichel, Q, Hughes). Rozhodcovia: Campbell (Kan.), Rehman (USA) - Ankerstjerne (Dán.), Suchánek (ČR), vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 11.288 divákov.
Lotyšsko: Merzlikins (41. Šilovs) - Balinskis, Rubins, Zile, Jaks, Mamčics, Šmits, Freibergs - Tralmaks, Girgensons, Vilmanis - Balcers, Blueger, Rih. Bukarts - Daugavinš, Ločmelis, Krastenbergs - Dzierkals, Batna, Ravinskis - Egle
USA: Hellebuyck - McAvoy, Q. Hughes, Faber, Slavin, Sanderson, Werenski, Hanifin - M. Tkachuk, Eichel, B. Tkachuk - Boldy, Matthews, Guentzel - Thompson, Larkin, Connor - J. Hughes, Nelson, Miller - Trocheck
