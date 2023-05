Lotyšsko porazilo Slovinsko 3:2, domáci s 3. výhrou za sebou

B-skupina:



Lotyšsko - Slovinsko 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)



Góly: 12. Rich. Bukarts (Džerinš, Indrašis), 32. Daugavinš (Balinskis), 38. Rob. Bukarts (Džerinš) - 28. Kuralt (Tičar, Magovac), 40. Verlič (Urbas). Rozhodovali: Schrader (Nem.), Štolc - Cattaneo (obaja Švaj.), Hynek (ČR), vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 9180 divákov.



Lotyšsko: Šilovs - Balinskis, Zile, Mamčics, Jaks, Čukste, Freibergs, Cibulskis - Daugavinš, Abols, Balcers - Dzierkals, Batna, Rob. Bukarts - Keninš, Ločmelis, Andersons - Indrašis, Džerinš, Rich. Bukarts - Krastenbergs



Slovinsko: Krošelj - Pavlin, Gregorc, Crnovič, Magovac, Mašič, Podlipnik, Štebih - Verlič, Jeglič, Urbas - Kuralt, Tičar, Sabolič - Drozg, Simšič, Ograjenšek - Maver, Čimžar, Pance - Tomaževič

tabuľka:



1. Švajčiarsko 4 4 0 0 0 19:2 12



2. Kanada 4 3 1 0 0 18:4 11



3. Česko 4 3 0 1 0 17:9 10



4. Lotyšsko 5 2 1 0 2 10:14 8



------------------------------------



5. SLOVENSKO 4 1 0 1 2 7:10 4



6. Nórsko 4 1 0 1 2 5:9 4



7. Kazachstan 4 0 1 0 3 6:18 2



------------------------------------



8. Slovinsko 5 0 0 0 5 6:22 0

Riga 19. mája (TASR) - Hokejisti Lotyšska zvíťazili v piatkovom zápase A-skupiny MS nad Slovinskom 3:2. Domáci hráči si pripísali v Rige tretí triumf za sebou a s ôsmimi bodmi držia posledné štvrté postupové miesto. Slovensko, ktoré o 19.20 h nastúpilo proti Kazachstanu, za nimi zaostáva o štyri body.Lotyši si už v sobotu o 19.20 h zahrajú proti Kazachom, Slovinci, ktorí doteraz nezískali ani jediný bod, sa stretnú v nedeľu o 15.20 h s výberom Craiga Ramsayho.Domáci hokejisti si hneď v úvode zahrali presilovku, najprv 6 na 5, keďže pri signalizovanom faule dlho nepožičali puk súperovi. Boli to však Slovinci, ktorí boli bližšie ku gólu. V oslabení sa dostal do úniku Pance, ale tiesnený Šilovsa neprekonal. Slovincom v deviatej minúte nevyšlo ani prečíslenie 3 na 2 a potom udreli domáci. V 12. minúte predviedli peknú a rýchlu akciu, ktorú rozohrali spoza vlastnej bránky, a na jej konci dal Rich. Bukarts otvárací gól. Slovinci si v závere prvej a na začiatku druhej časti zahrali trikrát v početnej výhode, no ani jednu nevyužili. Čo sa im nepodarilo v nerovnovážnom stave, vyšlo im v hre 5 na 5, no s veľkým šťastím, respektíve smolou pre domácich. Balcers potiahol puk do útočného pásma, otáčal sa s ním, no na modrej čiare aj Zile, ktorý nabehol rovno na spoluhráčovo rameno. Obaja skončili na ľade, puku sa zmocnili Slovinci a prečíslenie 2 na 1 zakončil k odkrytej ľavej žŕdke Kuralt - 1:1. Domáci potom pridal na obrátkach a v 32. minúte využil presilovku Daugavinš. Hneď na to mohol zvýšiť na 3:1 Jaks, ale napálil len hornú žŕdku. V 38. minúte pridal tretí zásah Rob. Bukarts, no Slovinsko stihlo do prestávky streliť dôležitý kontaktný gól, keď Verlič tečoval strelu Urbasa - 3:2. Hosťom vyšla na začiatku tretej časti trénerská výzva a gól Balinskisa neplatil pre postavenie hráča v bránkovisku. Slovinci sa snažili vyrovnať, ale nevyšlo im to ani pri záverečnej hre bez brankára, ktorú ukončil faul Saboliča. Aj po piatom zápase tak zostali bez bodu."Sú to pre nás veľmi dôležité tri body, pretože to je to, čo teraz potrebujeme. Hralo sa hore-dole, myslím si, že sme boli o čosi lepší, ale mali sme veľa gólových šancí a nedokázali sme ich premeniť. Bolo to dôležité víťazstvo v boji o štvrté miesto so Slovenskom. Čakajú nás ešte dva zápasy s Kazachstanom a Švajčiarskom. Myslím si, že dokážeme vyhrať nad každým v tejto skupine, čo sme ukázali v uplynulých troch zápasoch."