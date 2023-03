Lotyšsko stoplo športovcom dotácie pre účasť na súťažiach s Rusmi

Riga 10. marca (TASR) - Lotyšský olympijský výbor (LOK) zastavil finančné dotácie piatim športovcom vrátane tenistky Jeleny Ostapenkovej a cyklistov Toma Skujiňša a Kristasa Neilanda. Toto nariadenie má byť trestom za ich účasť na súťažiach, na ktorých sa zúčastnili aj pretekári z Ruska a Bieloruska.



Generálny sekretár LOK Karlis Lejnieks potvrdil, že mesačné príspevky Lotyšskej olympijskej jednoty (LOV) piatim športovcom s okamžitou platnosťou pozastavia. K ich opätovnému obnoveniu by mohlo prísť po konzultácii s ministerstvom vnútra a ďalšími príslušnými inštitúciami.



"Určite nie je riešením, že naša vláda útočí na vlastných športovcov. Pozrime sa na Ukrajinu, tá nebráni svojim športovcom súťažiť s Rusmi a Bielorusmi, ktorí štartujú pod neutrálnou vlajkou. Naša vláda by nemala ísť po nás, ale mala by ísť po týchto športových organizáciách, čo je v našom prípade Medzinárodná cyklistická únia (UCI). Môj tím je môj zamestnávateľ, je to moja práca a takto si zarábam na chlieb," uviedol v tamojšej televízii Neiland.



Lotyšský parlament zakázal športovým tímom štartovať na národných šampionátoch a pohárových súťažiach, ktoré sa konajú v Rusku a Bielorusku. Takisto zakázali lotyšským klubom súťažiť v medzinárodných ligách, v ktorých je viac ako polovica tímov ruských alebo bieloruských. Túto myšlienku po prvý raz predstavilo ministerstvo školstva a vedy po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022. Krajina tiež prerušila styky s Bieloruskom, ktoré má silné vzťahy s Ruskom a údajne umožnilo jeho jednotkám cvičiť na svojom území.



Prezident LOK Georges Tikmers vyhlásil, že Lotyšsko bude bojkotovať OH 2024 v Paríži, ak by športovci z Ruska a Bieloruska dostali povolenie na nich súťažiť.