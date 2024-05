Švédi si ľahko poradili s Lotyšmi, v skupine sú zatiaľ bez straty bodu

B-skupina:



Lotyšsko - Švédsko 2:7 (0:2, 2:4, 0:1)



Góly: 23. Daugavinš, 24. Mamčics (Dzierkals) – 5. Dahlin (Olofsson), 7. Brodin (M. Johansson, Kempe), 33. Zetterlund (Lundeström), 34. Zetterlund, 34. Eriksson Ek (M. Johansson, Heed), 36. Pettersson (Burakovsky, Raymond), 59. M. Johansson (Holmberg, Bengtsson). Rozhodcovia: Campbell (Kan.), Hronský – Durmis (SR), Gustafson (USA), vylúčení: 9:5 na 2 min., navyše Dahlin 5+DKz za faul lakťom, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 9109 divákov.



Lotyšsko: Merzlikins (36. Vitols) - Čukste, Jaks, Cibulskis, Freibergs, Komuls, Mamčics, Zile, Bergmanis – Daugavinš, Abols, Ri. Bukarts – Ro. Bukarts, Batna, Dzierkals – Indrašis, Ločmelis, Krastenbergs – Tralmaks, Egle, Gavars



Švédsko: Gustavsson – Karlsson, Pettersson, Heed, Hedman, Dahlin, Brodin, Bengtsson – Kempe, Eriksson Ek, M. Johansson – Burakovsky, Holmberg, Raymond – Zetterlund, Lundeström, Olofsson – Fröden, L. Johansson, Grundström – Sörensen



tabuľka B-skupiny:



1. Švédsko 5 5 0 0 0 26:7 15



2. USA 5 3 0 1 1 21:12 10



3. Nemecko 5 3 0 0 2 24:19 9



4. SLOVENSKO 4 2 1 0 1 19:12 8



---------------------------------



5. Lotyšsko 5 1 2 0 2 13:21 7



6. Francúzsko 4 1 0 1 2 7:13 4



7. Kazachstan 5 1 0 0 4 8:20 3



---------------------------------



8. Poľsko 5 0 0 1 4 8:22 1





Ostrava 18. mája (TASR) - Hokejisti Švédska sú aj po svojom piatom zápase na MS v Ostrave bez straty bodu. V sobotnom dueli zdolali Lotyšsko 7:2 a v tabuľke "slovenskej" B-skupiny majú plný počet 15 bodov.Jedným z rozhodcov tohto zápasu bol Slovák Tomáš Hronský, čiarovým jeho krajan Oto Durmis.Lotyši nastúpia na svoj predposledný zápas v základnej skupine v nedeľu od 20.20 h proti Slovensku, Švédov čakajú po dni voľna v pondelok 20. mája od 16.20 Francúzi.Prvá tretina priniesla veľkú prevahu Švédov. Severania sa do súpera zahryzli a už v siedmej minúte viedli o dva góly. Prvý dal strelou spomedzi kruhov Rasmus Dahlin, a o chvíľu neskôr skóroval z druhej vlny Jonas Brodin. Lotyši mali len pár šancí, delovka Jaksa skončila iba na žŕdke. V zaujímavom druhom dejstve najskôr Lotyši v priebehu 23 sekúnd vyrovnali zásluhou Kasparsa Daugavinša a Robertsa Mamčicsa a mohli ísť aj do vedenia. Po nešetrnom faule Dahlina totiž hrali päťminútovú presilovku, no severania sa ubránili. Potom prišla švédska lavína, v priebehu 26 sekúnd dali Tre Kronor tri góly. Dvakrát sa presadil Fabian Zetterlund a raz Joel Eriksson Ek. Skóre 2. tretiny uzavrel Marcus Pettersson už do bránky Eriksa Vitolsa, ktorý nahradil Elvisa Merzlikinsa. V tretej tretine sa najskôr obohatili štatistiky o zoznam vylúčených, Švédi si napokon dokráčali pre zaslúžený triumf. Ten spečatil v 59. minúte Marcus Johansson.