Lotyšsko v príprave zdolalo Dánsko 2:1 po nájazdoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dánsko si v „béčku“ vo Fribourgu zmeria sily aj so Slovákmi.

Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Lotyšskí hokejisti zdolali vo štvrtkovom prípravnom stretnutí pred MS 2026 Dánov 2:1 po samostatných nájazdoch. Rozhodujúci pokus premenil vo fínskom Lahti Gustavs Ozolinš. Lotyši sa najbližšie predstavia v príprave proti Slovensku na začiatku mája a na šampionáte vo Švajčiarsku budú súčasťou A-skupiny. Dánsko si v „béčku“ vo Fribourgu zmeria sily aj so Slovákmi.



prípravný zápas pred MS:

Lotyšsko - Dánsko 2:1 pp a sn (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 33. Hodass, rozh. nájazd Ozolinš - 30. True
Neprehliadnite

Prezident SR si prevzal vyznamenanie od Maltézskeho rádu

KOMENTÁR J. HRABKA: Prázdninové referendum

Prezident SR Peter Pellegrini vyhlási referendum s dvomi otázkami

S. HOMEROVÁ: Zuby sa nemajú umývať hneď po jedle