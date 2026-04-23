Lotyšsko v príprave zdolalo Dánsko 2:1 po nájazdoch
Dánsko si v „béčku“ vo Fribourgu zmeria sily aj so Slovákmi.
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Lotyšskí hokejisti zdolali vo štvrtkovom prípravnom stretnutí pred MS 2026 Dánov 2:1 po samostatných nájazdoch. Rozhodujúci pokus premenil vo fínskom Lahti Gustavs Ozolinš. Lotyši sa najbližšie predstavia v príprave proti Slovensku na začiatku mája a na šampionáte vo Švajčiarsku budú súčasťou A-skupiny. Dánsko si v „béčku“ vo Fribourgu zmeria sily aj so Slovákmi.
prípravný zápas pred MS:
Lotyšsko - Dánsko 2:1 pp a sn (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 33. Hodass, rozh. nájazd Ozolinš - 30. True
