Lotyšsko zdolalo Nórsko v B-skupine, rozhodla druhá tretina

B-skupina (Tampere):



Lotyšsko - Nórsko 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)



Góly: 15. Abols (Keniňš, Balcers), 29. Jelisejevs (Balcers, Jaks), 34. Rob. Bukarts (Sotnieks, Smons) - 19. Rosseli Olsen (Rokseth, Hoff), 48. Krogdahl (Nörstebö, K. A. Olimb). Rozhodovali: Frandsen (Dán.), Vikman (Fín.) - Constantineau (Fr.), Kroyer (Dán.), vylúčení: 2:5 na 2 min, navyše Hoff (Nórsko) 5+DKZ, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 8510 divákov.



Lotyšsko: Merzlikins - Jaks, Zile, Mamčics, Bergmanis, Čukste, Sotnieks, Smons - Balcers, Abols, Keniňš - Krastenbergs, Džerinš, Rih. Bukarts - Marenis, Batna, Rob. Bukarts - Dzierkals, Smirnovs, Jelisejevs



Nórsko: Haukeland – Lilleberg, Johannesen, Nörstebö, Krogdahl, Rokseth, Klavestad, Kasastul – Rosseli Olsen, M. Olimb, K. A. Olimb – Röymark, Haga, Martinsen – Jakobsson, Trettenes, Hoff – Rönnild, Henriksen, Salsten



Na snímke sprava hráč Nórska Daniel Rokseth a hráč Lotyšska Andris Džerinš v zápase B-skupiny majstrovstiev sveta v hokeji Lotyšsko - Nórsko vo fínskom Tampere 16. mája 2022. Foto: TASR/AP

Na snímke vpravo lotyšský hráč Oskars Batna a vľavo nórsky brankár Henrik Haugeland v zápase B-skupiny Lotyšsko - Nórsko na 85. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo fínskom Tampere 16. mája 2022. Foto: TASR/AP

Tampere 16. mája (TASR) - Lotyšskí hokejisti zdolali vo svojom treťom vystúpení v B-skupine na majstrovstvách sveta Nórov 3:2. O zisku troch bodov rozhodli v druhej tretine, ktorú vyhrali 2:0.Lotyši odohrajú svoj štvrtý duel na MS vo štvrtok 19. mája od 19.20 SELČ proti Čechom. Nóri budú mať za súpera Rakúšanov 18. mája o 15.20.Lotyši po dvoch prehrách so silnejšími súpermi z Fínska nastúpili prvýkrát proti papierovo vyrovnanému protivníkovi a od úvodu ovládli ľadovú plochu. Prvého gólu sa dočkali v 15. min, keď Keniňš dokázal nájsť pasom cez troch brániacich hráčov na zadnej žrdi Abolsa a ten zblízka doklepol puk do siete. Nóri sa v prvej tretine takmer výlučne bránili, navyše umožnili súperovi hrať tri presilovky a sami žiadnu nemali. Ihneď po skončení tretej presilovky však udreli. Lotyši sa vybrali striedať, Hoff po vyskočení z trestnej lavice naopak založil útočnú akciu, na ktorej konci bol Rosseli Olsen - 1.1.Po zmene strán sa hralo svižne z oboch strán. Nóri si evidentne v šatni predsavzali hrať aktívnejšie. Ich rozlet však zastavila nedisciplinovanosť. V 27. min sa dopustili faulu hneď dvaja škandinávski hráči zároveň, Hoffov zákrok nohou na Rihardsa Bukartsa dokonca arbitri po konzultácii s videorozhodcom ohodnotili trestom 5 min + do konca zápasu. Lotyši dlhú presilovku o dvoch hráčov zužitkovali zásluhou Jelisejevsa. Nedlho po jej skončení ich navyše zarmútil Roberts Bukarts, ktorý v 34. min namieril presne do vinkla.V tretej tretine ukázali severania svoju nezlomnosť. Znížiť na rozdiel jediného gólu sa im podarilo v 48. min zásluhou Krogdahla pri avizovanej presilovke a so šiestimi hráčmi z poľa na ľade. Nóri si následne vytvorili výrazný tlak a šesť a pol minúty pred koncom si tréner Lotyšov Harijs Vitoliňš musel vziať oddychový čas. Pobaltské mužstvo sa však v závere ubránilo a vybojovalo prvý výhru na turnaji.