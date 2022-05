Lotyšsko zdolalo Rakúšanov až v nájazdoch, dva góly Balcersa

B-skupina (Tampere):

Lotyšsko - Rakúsko 4:3 pp a sn (0:0, 3:2, 0:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 26. Balcers (Jaks, Abols), 30. Ri. Bukarts (Čukste, Dzierkals), 36. Balcers (Ri. Bukarts, Sotnieks), rozh. nájazd Ro. Bukarts - 22. Nissner (Raffl, Schneider), 32. Heinrich (Schneider, Haudum), 47. Raffl (Zündel, Nissner). Rozhodcovia: Nord (Švéd.), Štolc (Švajč.) – Chaput (Kam.), SYNEK (SR), vylúčení: 5:5 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 8516 divákov.



Lotyšsko: Šilovs – Jaks, Zile, Kulda, Rubins, Čukste, Sotnieks, Mamčics – Abols, Balcers, Keninš – Ri. Bukarts, Dzierkals, Džerinš – Jelisejevs, Ro. Bukarts, Batna – Krastenbergs, Marenis, Smirnovs – Veinberg

Rakúsko: Starkbaum – Maier, Unterweger, Zündel, Heinrich, Wolf, Kirchschläger, Hackl, Brunner – Ganahl, Haudum, Kasper – Schneider, Raffl, Nissner – Lebler, Wukowits, Huber – Achermann, Schwinger, Feldner

Na snímke vľavo hráč Lotyšska Janis Jaks a hráč Rakúska Lukas Haudum v zápase základnej B-skupiny 85. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji Lotyšsko - Rakúsko vo fínskom Tampere 20. mája 2022. Foto: TASR/AP

Tabuľka B-skupiny:



1. Fínsko 5 4 0 1 0 19:5 13

2. Švédsko 4 3 1 0 0 17:6 11

3. USA 4 2 1 0 1 11:7 8

4. Česko 4 2 0 1 1 14:9 7

------------------------------------

5. Lotyšsko 5 1 1 0 3 10:16 5

6. Nórsko 4 1 1 0 2 11:14 5

7. Rakúsko 5 0 1 2 2 11:16 4

------------------------------------

8. Veľká Británia 5 0 0 1 4 4:24 1

Tampere 20. mája (TASR) - Hokejisti Lotyšska dosiahli na prebiehajúcich MS svoje druhé víťazstvo. V piatkovom dueli B-skupiny v Tampere zdolali Rakúsko 4:3 po predĺžení a nájazdoch. Dvoma gólmi sa prezentoval Rudolfs Balcers, v nájazdoch rozhodol Roberts Bukarts. Lotyšsko poskočilo v tabuľke priebežne na 5. priečku s piatimi bodmi, Rakúsko má štyri a je siedme.Lotyšov najbližšie čaká súboj s Veľkou Britániou v nedeľu o 15.20 SELČ, Rakúsko nastúpi v sobotu v rovnakom čase proti domácemu Fínsku.Obaja brankári si v prvej tretine udržali čisté konto. O niečo viac práce mal síce Lotyš Šilovs, no v najväčšej príležitosti úvodnej časti sa ocitol jeho spoluhráč Balcers - v 12. minúte po úniku pri vlastnom oslabení však Starkbauma neprestrelil. Diváci sa dočkali gólov až po prestávke, po 70 sekundách poslal Rakúsko do náskoku Nissner. Lotyši odpovedali dvoma gólmi, pred polovicou strenutia otočili skóre Balcers a Rihards Bukarts. Heinrich síce potom v presilovke o dvoch hráčov vyrovnal na 2:2, no Lotyši po dvoch tretinách viedli zásluhou druhého zásahu Balcersa v zápase po prečíslení svojho tímu. Rakúšania však v tretej tretine dominovali, vyhrali ju na strely 15:3 a predĺženie im zabezpečil gól Raffla v 47. minúte. V predĺžení gól nepadol, o triumfe Lotyšska rozhodli v nájazdoch Jelisejevs a Roberts Bukarts.