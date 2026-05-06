Streda 6. máj 2026
Lotyšsko zdolalo v príprave Nórsko 3:2 po predĺžení

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Riga 6. mája (TASR) - Hokejisti Lotyšska zvíťazili nad Nórskom 3:2 po predĺžení na domácom ľade v utorkovom stretnutí v rámci prípravy na majstrovstvá sveta 2026.

Lotyši sa predtým v príprave stretli so Slovákmi, v sobotu ich zdolali 5:1 a v nedeľu im podľahli 2:5. Svetový šampionát vo Švajčiarsku sa začne 15. mája a v „slovenskej“ B-skupine budú Nóri, ktorí sa v rámci prípravy už predstavili v Dánsku (1:3) a proti Maďarsku (2:1).



prípravný zápas:

Lotyšsko - Nórsko 3:2 pp (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)

Góly: 12. a 61. Vilmanis, 39. Murnieks - 7. Hurrod, 40. Östby
