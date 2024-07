Lotyšsko zdolalo v Rige Gruzínsko 83:55

basketbal - olympijská kvalifikácia mužov



1. turnaj (Valencia/Šp.):



B-skupina:



Fínsko - Bahamy 85:96 (26:27, 28:20, 13:26, 18:23)







2. turnaj (Riga/Lot.):



A-skupina:



Gruzínsko - Lotyšsko 55:83 (13:17, 11:28, 17:13, 14:25)







B-skupina:



Brazília - Čierna Hora 81:72 (15:23, 21:19, 16:14, 29:16)







3. turnaj (Pireus/Gr.):



B-skupina:



Egypt - Dominikánska republika 77:90 (22:16, 9:27, 17:25, 29:22)

Valencia/Riga/Pireus 2. júla (TASR) - Lotyšskí basketbalisti zvíťazili vo svojom prvom zápase kvalifikačného turnaja na OH v Paríži. Pred domácimi fanúšikmi v Rige triumfovali v A-skupine nad Gruzíncami 83:55. V "béčku" podľahla Čierna Hora Brazílii 72:81.V španielskej Valencii Bahamy zdolali Fínsko 96:85 a úvodný zápas v gréckom Pireu priniesol prehru Egypta s Dominikánskou republikou 77:90.Na každom zo štyroch kvalifikačných turnajov štartuje šesť tímov rozdelených do dvoch základných skupín. Do semifinále postúpia prvé dva tímy z každej skupiny, celkový víťaz si zabezpečí miestenku do Paríža. Štyria víťazi sa pripoja k ôsmim tímom, ktoré sa už na OH kvalifikovali. Sú nimi USA, Francúzsko, Kanada, Austrália, Južný Sudán, Japonsko, Srbsko a Nemecko.